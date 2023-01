Centrodestra, partito unico pronto per le Europee 2024? "Nulla è escluso"

Renzi? "Se sceglie di stare con il Centrodestra si apre un discorso diverso e vedremo se vorrà far parte del cantiere"

"Silvio Berlusconi ha rilanciato l'idea di un grande partito repubblicano per portare finalmente a compimento il bipolarismo in Italia". Lo spiega ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia Antonio Tajani. "Si tratta di un progetto per il futuro, di un cantiere, ne parleremo con gli alleati". Il progetto è aperto sia a Fratelli d'Italia, sia alla Lega, sia a Noi Moderati? "Il cantiere non ha confini, è aperto a chi è interessato o vorrà partecipare alla costruzione del partito repubblicano. Si vedrà chi ne farà parte". Sull'ipotesi che anche Matteo Renzi possa essere della partita, Tajani commenta: "Se sceglie di stare con il Centrodestra si apre un discorso diverso e vedremo se vorrà far parte del cantiere".

Berlusconi leader e/o padre fondatore del partito repubblicano? "Berlusconi è il padre e il fondatore del Centrodestra che ha rilanciato una proposta lungimirante, poi ovviamente parleremo con gli altri leader della coalizione". Il partito repubblicano potrebbe essere pronto per presentarsi alle elezioni europee del 2024? "Serve tempo, vedremo. Si aprirà un cantiere e ne discuteremo, ma sicuramente nulla è escluso", conclude il vicepremier e titolare della Farnesina.