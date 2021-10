Centrodestra, pesa il flop di Torino. E la sconfitta ha un nome: Giorgetti

La sconfitta più pesante per il Centrodestra in questa tornata amministrativa è sicuramente quella di Torino, dove alla vigilia quasi tutti si aspettavano che il candidato Paolo Damilano arrivasse in testa su quello del Pd Stefano Lo Russo, con qualcuno che addirittura aveva ipotizzato un successo al primo turno. E invece la delusione è stata pesante. Il Centrodestra arriva dietro con un ballottaggio che appare quasi scritto. Al secondo turno, infatti, Lo Russo e il Pd potranno contare sui voti del Movimento 5 Stelle. Il sogno di conquistare per la prima volta il sindaco all'ombra della Mole sembra, salvo colpi di scena improbabili, svanito.



La sconfitta di Torino, però, è soprattutto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il numero della Lega ha voluto fortemente Damilano e nell'ultima settimana di campagna elettorale si era recato ben due volte nel capoluogo piemontese proprio per sostenere il candidato del Centrodestra, figura moderata che proviene dalla società civile. Il dato politico è che, proprio mentre la Lega di lotta perde a Milano e in altre città, anche quella di governo, rappresentata proprio da Giorgetti, non ride. E il flop di Torino lo dimostra.