Charlie Hebdo, schiaffo al Cav: "Il padrino Silvio è morto e non ci mancherà"

Charlie Hebdo, la durissima vignetta contro Silvio Berlusconi

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo. Dopo le reazioni dei capi di Stato arriva la presa di posizione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, la vignetta che dedica all'ex premier nella copertina dell'ultimo numero è durissima e non fa sconti. Un disegno a colori a tutta pagina dal titolo "Il testamento di Berlusconi".

Sulla copertina del settimanale si vede la testa dell’ex premier dalla quale fuoriescono tre vermi, con le sembianze di Viktor Orbán, la premier italiana Giorgia Meloni e la leader della destra francese Marine Le Pen. Berlusconi sorride e, in caso la vignetta non fosse già abbastanza chiara, esclama: "Lascio in eredità all’Europa tutti i miei vermi di estrema destra".