Chi è Francesco Roberti, ingegnere e con la passione per la politica dal 2002: il ritratto del presidente del Molise indagato

Terremoto politico-giudiziario in Molise. Il presidente di Forza Italia Francesco Roberti è indagato per corruzione nell'ambito di una inchiesta della Dda di Campobasso con complessivi 47 indagati ai quali nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione indagini. È stato lo stesso governatore a confermarlo dopo le voci insistenti su un suo coinvolgimento circolate nelle ultime ore: "In piena trasparenza e nel rispetto delle istituzioni - ha scritto sui social - comunico una notizia che mi riguarda. Mi è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per una vicenda che non riguarda il mio ruolo da Presidente della Giunta Regionale del Molise e per attività precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge".

Ma chi è Francesco Roberti? E' nato a Montefalcone nel Sannio il 15 giugno 1967 ed è presidente della Regione Molise dal 6 luglio 2023. È stato in precedenza sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso dal 2019 al 2023.

Laureato in ingegneria elettronica all'Università degli Studi di Firenze, Roberti è iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso e ha svolto la professione quale progettista e collaudatore di opere strutturali, impianti tecnologici e sviluppo software per impianti industriali. È stato anche insegnante di elettronica all'ITIS "Majorana" di Termoli.

Nel 2002, alle elezioni del 26 e 27 maggio, è stato eletto nel consiglio comunale di Termoli con Forza Italia e ha ricoperto l'incarico di presidente della prima commissione consiliare. Riconfermato consigliere a Termoli anche nel 2006, nel 2010 e nel 2014, è stato segretario locale di Forza Italia e poi capogruppo del Popolo della Libertà. Nel 2017 viene nominato commissario provinciale della nuova Forza Italia. Dal febbraio al novembre 2018 è stato anche consigliere della Provincia di Campobasso.

Nel 2019 Roberti è il candidato della coalizione di Centrodestra per le elezioni comunali di Termoli. Il 9 giugno viene eletto sindaco al secondo turno, contro l'uscente Angelo Sbrocca (Centrosinistra), con il 61% dei consensi. Il 3 settembre 2019 è stato eletto presidente della Provincia di Campobasso con il 67,3% delle preferenze, contro lo sfidante del Centrosinistra Giuseppe Caporicci, sindaco di Portocannone. Il 7 agosto 2023 il consiglio comunale di Termoli ha approvato la dichiarazione d'incompatibilità del sindaco, a seguito dell'elezione a Presidente del Molise il 6 luglio scorso.

In occasione delle elezioni regionali del 2023, Roberti diventa il candidato ufficiale del Centrodestra per la carica di presidente della Regione Molise, sostenuto da una coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Unione di Centro – Democrazia Cristiana – Noi di Centro (con candidati di Italia Viva e Molise al centro), Popolari per il Molise, Il Molise che Vogliamo e Il Molise in Buone Mani – Roberti Presidente – Noi moderati, risultando eletto con il 62% dei voti in una tornata elettorale caratterizzata come spesso accade ultimamente da un forte astensionismo.



