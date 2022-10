Chi nomina il Presidente del Senato e che ruolo svolge

Chi nomina il Presidente del Senato? E che ruoli e compiti deve svolgere? Scoprilo nel nostro approfondimento

Il Parlamento italiano si divide in due assemblee, Camera e Senato, secondo un sistema bicamerale perfetto (scopri qui i dettagli sulle due camere). A capo di ogni assemblea viene posto un Presidente ma da chi viene nominato? Ecco come viene scelto il Presidente del Senato, le sue funzioni e da chi viene scelto.

Ruolo Presidente del Senato

Il Presidente del Senato è la seconda carica più importante nella Repubblica italiana dopo quella di Presidente della Repubblica. Il suo compito è quello di presiedere l'assemblea regolandone le attività di tutti i suoi organi e il dibattito in aula attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali. Il Presidente del Senato può poi sostituire il capo dello Stato per brevi periodi nel caso in cui sia impossibilito a svolgere le sue funzioni (art. 86 della Costituzione) e viene convocato dal Presidente della Repubblica prima di scogliere una o entrambe le Camere (art. 88 della Costituzione).

Presidente del senato: come viene nominato

Il Presidente del Senato viene elettro tramite elezione con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato nei primi due scrutini. Nel caso quest'ultimi non diano esito positivo seguirà un terzo scrutinio con la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti. Se anche in questo caso non emerge un vincitore, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel precedente scrutinio. Viene eletto Presidente del Senato chi ottiene la maggioranza assoluta. A partità di voti viene eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L'elezione del Presidente del Senato avviene nella prima seduta dell'assemblea entro 20 giorni dalle elezioni politiche. Durante questa prima assemblea a ricoprire il ruolo di presidente è il senatore più anziano di età, che attualmente è Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica e Senatore a vita.

Chi è il Presidente del Senato

L'attuale Presidente del Senato è Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ricopre tale carica dal 24 marzo 2018 per la XVIII legislatura. Si tratta della prima donna eletta per questo ruolo nella storia italiana. Non appena si formerà ufficialmente il governo Meloni verrà nominato un nuovo Presidente del Senato. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che la leader di Fratelli d'Italia potete dare la carica di presidente di una delle Camere a un membro dell'opposizione.