Chi sono i sottosegretari di Stato e differenze coi viceministri

Chi sono i sottosegretari di Stato? Chi li nomina e che stipendio hanno? Quali le e differenze coi viceministri? Scopri di più nel nostro approfondimento!

I sottosegretari di Stato sono una componente del Governo che hanno la funzione di coadiuvare i ministri ed esercitare i compiti che gli sono stati delegati dagli stessi ministri. Sebbene non siano previsti espressamente dalla Costituzione, questa figura è stata disciplinata dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri congiunta a quella del ministro che il sottosegretario dovrà coadiuvare.

I sottosegretari di Stato possono essere scelti tra i membri del Parlamento o anche all'esterno di esso. Dopo la nomina possono continuare ad appartenere alla Camera o essere eletti alla stessa. Fino a 10 sottosegretari di Stato possono diventare viceministri ma bisogna anche considerare che il numro massimo dei componenti del Governo, come prevede l'art 1 comma 376 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008), possono essere al massimo 65.

Viceministri e Sottosegretari differenza

I sottosegretari di Stato coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio esercitando i compiti a essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I sottosegretari di Stato possono intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari in base alle direttive del ministro e per rispondere a interrogazioni o interpellanze ma al contrario dei viceministri non partecipano alle sedute del Consiglio dei ministri. Quest'ultimi comunque non hanno diritto di voto ma possono riferire questioni legate alle materie a loro delegate. Solo uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio può partecipare alle riunioni del Consiglio ma per verbalizzare e conservare il registro delle deliberazioni secondo l'art. 4 della legge n. 400/1988.

I sottosegretari di Stato del governo Meloni:

Viceministri

ESTERI - Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA - Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF - Maurizio Leo (Fdi)

MISE - Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE - Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Maria Teresa Bellucci (Fdi)

Gli altri 31 sottosegretari nominati