Cicchitto: "Bobo Craxi? Nessuna eredità col padre rispetto a Sigonella"

"Per quanto riguarda la figura di Bobo Craxi, non parlerei di eredità rispetto a Sigonella perché si parla di situazioni completamente diverse. Non c’è’ nessun rapporto fra Arafat e Hamas in quanto che Arafat anche su spinta di Craxi con cui c’era un rapporto profondo si oriento’ a metter da parte terrorismo e lotta armata, invece Hamas e’ la quintessenza non solo del terrorismo ma anche dell’ antisemitismo perché vogliono la distruzione di Israele". Lo afferma ad Affaritaliani.it Fabrizio Cicchitto, presidente di ReL - Riformismo e Libertà