Cirinnà cambia vita e presenta il suo ristorante rurale a Capalbio: "La terra non si possiede"

Cirinnà cambia vita e presenta il suo ristorante rurale a Capalbio

"La mia vita adesso è qui alla fattoria. Da novembre mi sono trasferita in Toscana, ho spostato la residenza. Produco vino, olio, conserve, marmellate, pomodori. Non da ora, lo faccio da oltre vent’anni, era il 2002 quando io e mio marito Esterino Montino abbiamo creato la CapalBio. Quello che vedete qui è il nostro ristorante rural. La cosa più bella l'ho imparata dagli indigeni Aymarà sulle Ande: la terra non si può possedere". Così Monica Cirinnà, ex Parlamentare Pd e moglie dell'ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, presenta il suo ristorante a Capalbio.