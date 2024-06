Cnn, la Puglia paragonata alla Colombia: "Il G7 nella terra della criminalità"

Cnn, il paragone tra la Puglia e la Colombia di Escobar fa infuriare le istituzioni italiane

Il G7 in Puglia è finito al centro degli attacchi da parte della Cnn. L'emittente televisiva statunitense ha definito la Regione in cui la premier Giorgia Meloni ha deciso di convocare i leader mondiali una "terra di mafia". La decisione dell'Italia, presidente di turno, di far svolgere il summit a Borgo Egnazia viene criticata in un articolo intitolato: "La violenza di tipo mafioso è in aumento nella stessa regione italiana dove i leader del G7 si incontreranno". L'attacco della Cnn è molto forte e dettagliato: "Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni - si legge - annunciava che l'incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell'Italia, gli investigatori antimafia locali si stavano concentrando su tre casi di mafia".





La Puglia viene quindi rappresentata come una sorta di Colombia dei narcos dei tempi di Escobar, un territorio in cui è tutto un rincorrersi di "attacchi alla luce del giorno", "sequestri di auto a mano armata", "omicidi di alto profilo per vendetta fra i clan", "mutilazioni". Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato duramente a questi attacchi, parlando di "diffamazione internazionale". Immediata è arrivata anche la risposta del governatore Michele Emiliano: "Le grandi organizzazioni criminali - ha detto a Il Corriere della Sera il presidente della Puglia - sono presenti in tutti i Paesi del mondo, ma la Puglia è una terra faro dell’antimafia, sia nella sua versione investigativa e repressiva, sia dal punto di vista dell’antimafia sociale. Abbiamo varato norme che non hanno eguali in nessuna parte del mondo e non credo sia un caso che il presidente della Regione sia un ex magistrato antimafia".