Colombia, Fratoianni: "Trattativa parallela? Via vertici Leonardo-Fincantieri"

Caso Colombia, Nicola Fratoianni (Si): “Difficile immaginare la permanenza dei vertici di Leonardo e Fincantieri se venisse accertata la trattativa parallela. Il Governo? Non ne uscirebbe bene. Ci sarebbe quanto meno un problema di omissione di controllo”

Vuole vederci chiaro e si aspetta risposte altrettanto nette. Per questo motivo, il deputato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri della Difesa e dell’Economia, Lorenzo Guerini e Daniele Franco. Perché, dice ad Affaritaliani, “in una fase così delicata dello scenario internazionale non possono esserci ombre sull’operato delle industrie italiane delle armi e della difesa e né ambiguità sulle competenze e sui ruoli interni ed esterni all’azienda”.

La questione ruota attorno alla notizia diffusa da diversi media di una trattativa per la compravendita, poi non realizzata, di aerei e navi da guerra tra le aziende italiane Leonardo e Fincantieri e il governo della Colombia, nella quale, riporta l’interrogazione, “avrebbero avuto un ruolo da intermediario, insieme ad altri, lo studio legale americano Robert Allen Law, nonché Massimo D’Alema”. Nel testo si legge inoltre che “sia Fincantieri che Leonardo hanno dichiarato di non aver affidato alcun incarico di brokeraggio alle persone coinvolte in questa vicenda”. Intanto, come scrive oggi Repubblica, è stato avviato un audit interno in Leonardo, la società che aveva in piedi una trattativa ufficiale di vendita. L’inchiesta punta a fare chiarezza sulla trattativa parallela. Il caso, riporta sempre il quotidiano di Largo Fochetti, si sta rivelando un terremoto per i vertici delle due aziende di Stato italiane, Leonardo e Fincantieri (da un lato c’è l’amministratore delegato, Alessandro Profumo e dall’altro il manager della società delle navi, Giuseppe Giordo).



Ma la vicenda, come detto, adesso si sposta anche in Parlamento. “Vogliamo sapere - spiega Fratoianni - quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti delle aziende Leonardo e Fincantieri al fine di appurare se le stesse stessero realmente conducendo trattative con il governo colombiano per la vendita di assetti da guerra, se avessero informato e richiesto assistenza ai livelli istituzionali competenti. Ma anche quale sia l’effettivo ruolo dei mediatori italiani in questa vicenda e se tra gli interlocutori colombiani figurassero davvero personaggi come Edgar Ignacio Fierro Flores, noto come ‘Don Antonio’”.

Una trattativa a doppio binario: se fosse così, i vertici di Leonardo e Fincantieri dovrebbero saltare?

Mi pare che sia difficile immaginare la permanenza di vertici che prendono parte a una trattativa parallela e che non passa dai canali ufficiali, quelli prescritti dalla legge. Sarebbe un fatto grave. Io chiedo che sia fatta chiarezza. Perché è questo il punto più rilevante della vicenda. Tutto il resto è questione di contorno.

In tal caso, il Governo comunque non ne uscirebbe bene. E’ così?

No. Perché qui il problema ha un doppio aspetto. Uno riguarda i vertici di due grandi aziende a nomina pubblica ed è una questione che attiene ai comportamenti. Il secondo riguarderebbe il Governo. Se fossero i confermati fatti che per ora emergono dalle ricostruzioni giornalistiche - ed è la ragione perché da parlamentare chiedo spiegazioni -, ci sarebbe quanto meno un problema di omissione di controllo o di inefficacia di controllo. Il mio obiettivo non è esprimere giudizi, ma appunto segnalare una questione.

Parliamo del ruolo di D’Alema. Che idea si è fatto in proposito?

Il suo ruolo non appare chiaro. Un privato cittadino che svolge una mediazione su una questione per altro così delicata richiederebbe qualche elemento di spiegazione ulteriore. Ciò vale per chiunque svolga funzioni di questo tipo. Se poi a svolgerle sono figure che hanno ricoperto nel Paese ruoli di primissimo piano, naturalmente, la trasparenza è ancora più importante. Lungi da me, lo ripeto, voler esprimere giudizi. Mi interessa che si faccia luce sulla vicenda. Punto. Anche perché non stiamo parlando della vendita di qualche prodotto tipico del nostro agroalimentare, ma di quella di sistemi d’arma e di armi per un valore rilevantissimo.