Concessioni balneari, è solo una questione di soldi e chi più ne ha... VINCE!

In 8 anni i Governi che si sono succeduti Renzi, Letta, Gentiloni Silveri, Conte I, Conte II e Draghi (e non si può dire che siano di destra) non hanno fatto altro che rimandare il tutto sine die; ora però i nodi vengono al pettine

Cosa accade quando qualcuno è in grado, non solo di leggerle, ma anche di fare applicare le Direttive Europee? Apprendo da: Turisti piantano l'ombrellone nel lido, il titolare chiama Capitaneria e polizia: «Concessioni scadute, da qui non ce ne andiamo» (msn.com) che una coppia di turisti si è insediata sulla battigia con tanto di ombrellone, ed in presenza sia dei rappresentanti della Capitaneria di Porto sia della Polizia Municipale, hanno addotto che le Direttive Europee sino superiori ad una ordinanza comunale e poi le concessioni sono scadute a dicembre! Risultato? Sono rimasti a 5 mt dalla battigia, con l'ombrellone aperto, fino a sera.



Ovviamente le proteste dei concessionari si fanno sentire sia con una mini serrata (ombrelloni aperti solo dopo due ore) sia protestando perché a loro dire il Governo è in ferie! Domanda: da ottobre ad aprile dove eravate Voi? La Bolkestein, direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, è in essere fin dal 2016 ed ecco la domanda: in 8 anni i Governi che si sono succeduti Renzi, Letta, Gentiloni Silveri, Conte I, Conte II e Draghi (e non si può dire che siano di destra) non hanno fatto altro che rimandare il tutto sine die; ora però i nodi vengono al pettine, ma una domanda mi nasce spontanea: i concessionari cosa hanno proposto in concreto? Se è solo lo status quo non è un buon segnale, perché significa “non fare niente”.



Alcuni anni fa ebbi modo di sottolineare, ad alcuni concessionari del mio litorale, che la Bolkestein comunque avrebbe visto la luce e che se era solo una questione di soldi potevano tranquillamente costituirsi in società di capitali o in cooperative in modo da affrontare eventuali “concorsi” con più disponibilità finanziarie oltre che umane. In fin dei conti lo sappiamo tutti che è solo una questione di soldi e chi più ne ha…VINCE! E mai come in questo caso: pecunia impetrat omnia – i soldi ottengono tutto.