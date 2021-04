Conferenza Draghi, rivolta web durante la diretta: "Rivogliamo Conte"

Centinaia di commenti contro il governo Draghi durante la diretta Facebook in cui il Presidente del Consiglio, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, annuncia le nuove riaperture dal 26 aprile e le nuove manovre economiche per sostenere le categorie più colpite dalla pandemia.

"Voglio Conte", "Rivogliamo Conte" sono i commenti di Chiara Terzini e Giulia Serritelli, solo per citare due delle persone che sono insoddisfatte del governo attuale. Così come Antonio Caputo che dice questo è "il governo del magna magna". Anche Mara Milli esclama "Vogliamo Conte" assieme a Flora Titto che dice "Conte per sempre".