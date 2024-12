Consulta, in pole l'avvocato Franco Coppi. Difese Silvio Berlusconi al processo Ruby

Consulta, le mosse della maggioranza: la sfida tra gli ex legali di Berlusconi

L'avvocato di Silvio Berlusconi, Franco Coppi, potrebbe essere nominato alla Corte Costituzionale. Svolta nelle trattative tra i partiti della maggioranza in merito alla sostituzione che dovrà effettuare il Parlamento dei quattro giudici della Consulta uscenti. Potrebbe essere il noto legale che ha difeso il Cavaliere nel processo Ruby, secondo due fonti di maggioranza a conoscenza della questione, il nome per sbloccare l’impasse sulla quota spettante a Forza Italia. La sfida, in teoria, - riporta Il Fatto Quotidiano - sarebbe a due: il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il capogruppo di Forza Italia al Senato Pierantonio Zanettin, che è già stato al Csm.

Ma entrambi, per motivi diversi, rischiano di restare fuori dalla contesa. Sisto - in base a quanto risulta a Il Fatto - aprirebbe una falla a destra al Senato, scontro con Zanettin. In lizza resta l’86enne principe del foro. Il primo, infatti, è stato eletto nel collegio uninominale di Bari e le sue dimissioni dal Senato aprirebbero la strada a un’elezione suppletiva che rischia di far perdere un seggio importante alla maggioranza a Palazzo Madama: quello è il regno del presidente della Regione Puglia del Pd Michele Emiliano che vincerebbe a mani basse una contesa a colpi di preferenze. Stesso discorso vale per Casellati che lascerebbe scoperto un seggio al Senato in Basilicata.

Ma i veleni tra i due competitor - in base a quanto risulta a Il Fatto - quindi potrebbero far pendere la decisione su un quarto nome. Uno dei papabili è Andrea Di Porto, giurista alla Sapienza e avvocato della famiglia Berlusconi nelle vicende di Mediolanum e sul testamento del fondatore azzurro. Sarebbe un nome gradito alla famiglia di Arcore. L’altro su cui si sta riflettendo però è quello di Coppi.