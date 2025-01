Consulta, i partiti non trovano la quadra: nuova fumata nera in Parlamento per l'elezione dei giudici mancanti

Consulta, nuova fumata nera in Parlamento per l'elezione dei giudici mancanti

Ennesima fumata nera per l'elezione dei giudici mancanti della Corte Costituzionale: il Parlamento riunito in seduta comune non ha trovato la quadra. Quello di oggi è stato il tredicesimo scrutinio per l'elezione di un giudice e del quarto per la nomina di altri tre (in entrambe le votazioni la maggioranza richiesta era di tre quinti dei componenti). Anche questa volta a 'vincere' sono state le schede bianche (377 su 400 votanti) ma, da maggioranza e opposizione, prevalgono i segnali di ottimismo per un'intesa ormai prossima sui quattro nomi e al termine della conferenza dei capigruppo della Camera, già convocata per domani mattina alle 9 dovrebbe essere annunciata una nuova convocazione, risolutiva, per giovedì prossimo.

Le reazioni

Il voto per la Consulta? "La valutazione va fatta con molto discernimento, a lungo l'opposizione non ha nemmeno votato, ora siamo nella fase finale: la prossima volta ci siamo", oggi "mancava poco, siamo 'vicini al gol'. Se si voterà giovedì? O giovedì o martedì, io ovviamente spero giovedì. Venerdì non penso, mi sembra più verosimile il giorno prima". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.

Il centrodestra dice che per la Consulta l'accordo c'e' su tutto tranne che sul quarto nome, quello condiviso? "A me non sembra proprio cosi', vediamo come va e speriamo vada bene. Secondo me non siamo lontani dal trovare l'accordo". Lo ha detto la deputata del Pd Debora Serracchiani, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1.