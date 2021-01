Conte 3, valzer delle poltrone: Boschi c'è. Ministero alla moglie di Mastella

La crisi di governo è ormai ufficiale. Giuseppe Conte sta per rimettere il suo mandato nelle mani del presidente ella Repubblica Mattarella. Al capo dello Stato la decisione sulle prossime mosse, visto che le dimissioni del premier sono al buio. Ma in caso di Conte 3 - si legge sul Messaggero - è già partito il valzer delle poltrone. Qualora andasse in porto l'operazione del Conte ter, il presidente del Consiglio potrebbe accontentare il gruppo dei volenterosi, affidando ai costruttori due ministeri e qualche poltrona di sottosegretario. Il Pd potrebbe spuntarla entrando nella sede del governo con un ruolo di vicepremier per Orlando e magari piazzando i capigruppo di Camera e Senato, Delrio e Marcucci in due dicasteri chiave. Il problema sarebbe soprattutto nel Movimento 5 stelle. I ministri pentastellati ieri si sono riuniti, hanno ribadito il proprio appoggio a Conte ma c'è il timore nella delegazione che ora i dem alzeranno il tiro, che chiederanno un ridimensionamento della compagine M5s al governo.

Uscirebbero - prosegue il Messaggero - le ministre Pisano e Catalfo, entrerebbero Castelli e Ruocco. C'è chi poi non esclude che possano essere sacrificati anche pedine importanti come il ministro Bonafede o il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro. E restano ancora delle perplessità sulla possibilità di far entrare in un esecutivo i costruttori. E' soprattutto il Maie ad essersi attivato per far arrivare un ampio soccorso a Conte, potrebbero per questo motivo essere premiati l'ex M5s De Bonis e il socialista Nencini. Ma a puntare su un ministero è anche la senatrice Lonardo. Tante richieste per poche poltrone.