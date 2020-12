"Conte? Comportamento singolare. Per Italia Viva non cambia nulla"

"A questo punto noi parliamo attraverso le carte nelle quali sono scritte chiaramente le nostre idee. E aspettiamo delle risposte da parte del presidente del Consiglio. Il fatto che Conte abbia deciso di fare una conferenza stampa prima di leggere le nostre proposte è singolare. D'altronde neanche si è presentato alla discussione in Aula sulla Legge di Bilancio. Ripeto, un comportamente singolare. Contento lui...". Con queste parole il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio.



Alla domanda se ci siano ancora i margini per ricucire e andare avanti con l'attuale esecutivo, Migliore risponde: "Noi abbiamo scritto nero su bianco le nostre proposte e i margini per poter andare avanti sono legati ad aspetti chiari e semplici di programma. Noi abbiamo sempre posto questioni di merito, al di là di quello che viene detto e scritto".



Ma oggi Conte sui nodi dell'utilizzo del Mes e della delega sui Servizi Segreti non ha dato risposte chiare e definitive... "Immagino che voglia rispondere prima a noi, dopo aver letto il nostro documento, prima che in conferenza stampa", sottolinea il deputato di Italia Viva. Resta l'ipotesi di dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti? "Che cosa è cambiato da quando lo abbiamo detto? Nulla è cambiato. Siamo perfettamente consapevoli di quello che abbiamo detto, delle nostre proposte e delle eventuali conseguenze", conclude Migliore.