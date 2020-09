Conte: "Draghi,zero rivalità. 5s-Pd?Durerà".E rilancia il tunnel nello Stretto

"Se mi sento a casa mia qui? Gli applausi sono stati belli, sentiti e calorosi. Grazie". Così inizia Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa dell'Unità di Modena. Questo l'esordio del premier, alla sua prima volta come ospite alla kermesse del Pd. Conte si è intrattenuto alcuni minuti con le autorita', prefetto, sindaco, presidente della Provincia e organizzatore della Festa, per poi avviarsi verso l'area dibattiti, dove una lunga fila ha atteso a lungo, per un oltre un'ora, l'ingresso nella sala con i distanziamenti per il covid.

Durante la serata, Maria Latella e Giuseppe Conte hanno citato "La Piazza" di Affaritaliani.it dello scorso 9 agosto, quando il premier, intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino lanciò l'idea di un tunnel sottomarino sullo stretto di Messina (GUARDA QUI IL VIDEO INTEGRALE DELL'INTERVISTA DI CONTE A "LA PIAZZA"). Una proposta che ha scatenato un dibattito che non si è ancora concluso e che viene appunto rilanciato durante la Festa dell'Unità.

LE DICHIARAZIONI DI CONTE ALLA FESTA DELL'UNITA' DI MODENA, INTERVISTATO DA MARIA LATELLA

CONTE: "DRAGHI? RIVALITA' CHE NON ESISTE"

"Sono stato spesso sollecitato a esprimermi su Draghi. Si vuole pubblicamente creare una rivalita', che non esiste. Io sto facendo un mestiere diverso. Ho sempre detto quello che penso. E' una persona di grande valore e di cui ho grande considerazione. In buona fede ho aggiunto un passaggio che segnalava la grande considerazione che ne ho. Mi fermo qui. Poi chi vuole interpretare in mala fede, lo faccia".

REGIONALI: CONTE, 'CENTRODESTRA UNITO, SFIDA IMPARI SE CI SI PRESENTA SPARPAGLIATI'

"C'è un centrodestra unito, quindi presentarsi in modo sparpagliato significa affrontare le sfide elettorali in modo impari. Questo è stato il mio ragionamento", ha detto Conte sulle elezioni regionali in programma il prossimo 20-21 settembre.

Conte: "Alleanza M5s-Pd? Possibile prospettiva politica duratura"

"Nel momento in cui stiamo amalgamando sempre di piu'" l'alleanza di governo era "doveroso" provare un'alleanza alle Regionali Pd-M5s, "non vivo sull'iperuranio, sapevo che il mio auspicio era difficile. Non voglio parlare di alleanze organiche ma possono nascere prospettive politiche piu' durature. Ci si deve confrontare con la realta': c'e' un centrodestra unito, presentarsi in maniera sparpagliata significava affrontare la sfida in maniera impari". Cosi' il premier Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa dell'Unita' di Modena, parlando dell'asse sfumato tra M5s e Pd. "Lavoro per questo dialogo", dice il presidente del Consiglio.

CONTE: CON ZINGARETTI CI SENTIAMO SPESSO, MAI UNO SCREZIO

"Con Nicola non ho mai avuto uno screzio. E' una persona leale, molto schietta. Mi ha telefonato si e' scusato perche' e' in campagna elettorale. Ci sentiamo molto spesso", dice il premier.

GOVERNO. CONTE: SE MI MANCA SALVINI? NO, PARLA COSI' TANTO...

"Salvini non puo' mancare a nessuno... a chi lo ama e a chi ha idee diverse perche' parla cosi' tanto ogni giorno che e' difficile possa mancare...".

GOVERNO: CONTE, 'DOPO PANDEMIA ABBIAMO DOVERE MORALE DI RICOSTRUZIONE

"Vorrei non perdessimo di vista che queste elezioni intervengono in un momento della nostra storia che non si era mai verificato. Stiamo venendo fuori dalla fase più acuta di una pandemia, abbiamo ottenuto un Recovery Fund da 209 miliardi, il governo ha un obbligo morale di portare a casa questo piano di ricostruzione e realizzarlo. Ben vengano tutte le competizioni ma non perdiamo di vista che io ho questo obbligo di portare a casa questo risultato" dice ancora il premier Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità di Modena. "Non verrà sprecato un solo euro", scandisce il presidente del Consiglio.

Recovery: Conte, non verrà sprecato un euro

"Ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sara' sprecato un solo euro", prosegue Conte. "Ben vengano tutte le competizioni locali e territoriali, ma io ho un obbligo: portare a casa la partita" del Recovery Plan.

Mes: Conte, io e Gualtieri non ci sentiamo dire ora si' o no

"Mes? Il mio e' un atteggiamento molto laico, stiamo elaborando i progetti del 'Recovery plan'. Vediamo cosa serve alla sanita', vediamo i progetti e poi, come un buon padre di famiglia, si decide di conseguenza". "In questo momento non ci sentiamo di dire si' o no, d'accordo con il ministro Gualtieri. Se sara' necessario l'utilizzo del Fondo Salva Stati andro' in Parlamento e verranno esaminati eventualmente tutti gli aspetti", osserva Conte.

Scuola: Conte,a mio figlio ho detto papa' non ha lavorato male

"Uno scenario pandemico dobbiamo darlo per scontato. Ho detto a Niccolo', mio figlio, che se succede qualcosa a scuola non e' perche' papa' ha lavorato male. Stiamo lavorando per fare tutto il possibile perche' possa funzionare tutto al meglio". Lo ha detto alla Festa dell'Unita' di Modena il premier, Giuseppoe Conte. "A chi ci critica oggi dico, perche' negli anni scorsi non vi siete preoccupati della scuola? Abbiano aspettato tanti anni, da ottobre - ha concluso - avremo tutti i banchi nuovi a scuola".

Conte: riduzione quarantena diminuirebbe costi sociali

"Qualche Paese sta riflettendo sulla durata della quarantena. Se fosse possibile ridurre il tempo di quarantena da 14 a 7 giorni, potremmo diminuire i costi sociali ed economici". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla Festa dell'Unita' di Modena.

Alitalia: Conte, no carrozzone. Serve equilibrio finanziario

"Non vogliamo un carrozzone di Stato. Abbiamo bisogno di qualche settimana o qualche mese e farla ripartire con un equilibrio economico, politico e finanziario". Cosi' il premier Giuseppe Conte, parlando di Alitalia alla Festa dell'Unita' di Modena.

Coronavirus: Conte, nessuno puo' dire quando ne usciremo

Viviamo ancora oggi "una incertezza assoluta, ancora oggi nessuno puo' dire quando ne usciremo". Cosi' il premier Conte alla Festa dell'Unita' riferendosi alla situazione dell'epidemia da coronavirus. "Abbiamo speso tantissimo per gli ammortizzatori sociali, per cercare di limitare i danni - ha spiegato Conte - Con l'ultimo decreto Rilancio di agosto abbiamo cominciato a ricostruire con modalita' piu' articolata. Non possiamo solo 'drogare' il mercato del lavoro - ha sottolineeato il premier riferendosi all'emergenza economica - Abbiamo iniziato a dosare le misure, incentivi di detassazione per chi cerca di far tornare i lavoratori in azienda, misura del 30% di decontribuzione per imprese che hanno lavoratori al Sud perche' - ha concluso - il Sud sta soffrendo di piu'".

AUTOSTRADE: CONTE, 'TESTARDI FINO ALLA MORTE, ALTRIMENTI NO RISULTATI'

"Possiamo dire che con Autostrade avevamo un rapporto concessorio che si è trascinato in modo iniquo e squilibrato per lo Stato? Li abbiamo costretti a mettersi intorno a un tavolo. Abbiamo avuto un negoziato in cui se non fossimo stati testardi fino alla morte non avremmo portato a casa nulla". Così il premier Giuseppe CONTE, intervistato alla Festa dell'Unità di Modena.

ArcelorMittal: Conte, Taranto sara' polo siderurgico verde

"Taranto sara' il polo siderurgico verde". Cosi' il premier Giuseppe Conte parlando della situazione ex Ilva. Per questo obiettivo "serve - osserva - un partner industriale, in Italia non si e' fatto avanti nessuno. Abbiamo bisogno di Arcelor Mittal. E' entrata la parte pubblica, loro hanno fatto retromarcia e rinunciato al contenzioso. A novembre scadono gli impegni per rilanciare la transazione energetica, dobbiamo avere il tempo", aggiunge.

Roma: Conte, nel 'Recovery plan' progetto significativo

"Con le forze politiche che sostengono questa maggioranza e magari anche con l'opposizione dobbiamo pensare ad uno statuto speciale per Roma. E' la Capitale, e' la nostra cartolina, gravata da tanti oneri. Dobbiamo mettere Roma nella condizione di poter migliorare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato alla Festa dell'Unita' a Modena. "Nel Recovery plan ci sara' un progetto significativo anche per Roma. Per Roma penseremo dei progetti rispettando caratteristiche storiche, culturali. La vogliamo piu' bella che mai", afferma ancora Conte.