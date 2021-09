Conte e i 49 mln, quando a La Piazza difese la Lega: Dagospia rilancia video

CONTE, LEGA, 49 MILIONI: SPUNTA IL VIDEO DELL'EX PREMIER A "LA PIAZZA" CON IL DIRETTORE PERRINO

Giuseppe Conte continua il suo tour in giro per l’Italia a sostegno dei candidati pentastellati nelle imminenti elezioni amministrative. Durante il comizio a Villa Lazzaroni a Roma un contestatore ha cercato di interrompere l'ex presidente del Consiglio.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha cercato di contenere “l’avversario” con un: “Non si scaldi, la faranno parlare, io parlo con tutti”. Ma vista l'insistenza, Conte lo ha liquidato con un ironico: “Se vuole laggiù c'è il banchetto della Lega, gli chieda dei 49 milioni”.

E si sa. La rete non perdona e si è subito attivata per evidenziare la contraddizione dell’ex premier. Nella sua prima partecipazione all’evento estivo “La Piazza” nel 2018, organizzato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, Conte disse che se non fosse stato premier si sarebbe offerto per difendere il Carroccio nella questione legata ai 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato.

Il sito Dagospia ha subito rilanciato i video che giravano sui social pubblicati anche dall’ex ministra all’Agricoltura (del governo Conte 2) Teresa Bellanova. "Oggi Conte ha detto contro la Lega: una vergogna i 49 milioni! Ma tre anni fa offriva patrocinio a Salvini per difenderlo. È sempre Conte contro Conte, un duello con se stesso...", ha ironizzato Matteo Renzi.