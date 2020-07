Conte in partenza per Bruxelles: "Rush finale, affiliamo le armi"

"Ringrazio la ministra Bonetti che ha promosso questo importante evento. Sono in partenza per Bruxelles e stiamo affinando vorrei dire affilando le armi, ma mi sembra una metafora impropria, stiamo affinando lo studio dei dossier per questo rush finale, speriamo sia proficuo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Galleria d'Arte moderna per la presentazione del documento 'Donne per un nuovo rinascimento'.



Conte: bene leadership donne, piu' garanzie salvare mondo - "Ben venga la leadership femminile, gli uomini non hanno dimostrato di portare il mondo verso la salvazione. Con le donne avremo piu' garanzie di poterlo salvare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte presentando i lavori della task force "Donne per un Nuovo Rinascimento".



Conte: Intervenire su parità retribuzioni donne, spero ok unanime Aula - "Ci sono già delle proposte di legge in Parlamento, trovo ingiustificabile la disparità di condizioni. Ho già espresso la necessità di intervenire con adeguati strumenti legislativi sulla parità delle retribuzioni. E confido che ci possa essere su questo un ok unanime del Parlamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte partecipando alla presentazione del documento 'Donne per un nuovo rinascimento', alla Galleria d'Arte moderna.



Fase 3: Conte, dobbiamo essere ambiziosi ed alzare asticella obiettivi - "Nessuno pensava di trovarsi in questa condizione" dovuta al coronavirus "ma dobbiamo essere ambiziosi ed elevare l'asticella del livello dei nostri obiettivi. Dobbiamo cercare di migliorare le nostre condizioni di vita". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione dei lavori della task force "Donne per un Nuovo Rinascimento".



Fase 3: Conte, sfida diventi opportunita' per grande Paese - "Questa pandemia e' una sfida epocale che costringe la comunita' a confrontarsi con sacrifici non assolutamente preventivati". Lo ha detto Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del documento di analisi e proposte per il rilancio del Paese elaborato dalla Task Force "Donne per un nuovo rinascimento" durante l'emergenza covid-19, voluto dalla ministra per le Pari opportunita', Elena Bonetti. Quando un Paese "riesce a cogliere un'opportunita' da queste sfide, dimostra di essere un grande Paese", ha aggiunto il presidente del Consiglio.