Governo, Conte: "Crisi non nelle mie mani. Mia lista? Non faccio scommesse"

GOVERNO: CONTE, 'MIA LISTA? NON FACCIO SCOMMESSE'

"Io scommesse sulle istituzioni del Paese non ne faccio". Sulla lista Conte? "Non ne faccio....". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. Il ritorno all'insegnamento "è una prospettiva che mi dà serenità e tranquillità"", ha aggiunto il premier sottolineando: "Il mio orizzonte è il mio impegno attuale, è così assorbente che non ha senso mi metta a fare questi ragionamenti".

RECOVERY: CONTE, 'PER LA SANITA' STIAMO PARLANDO DI 15MLD E PIU''

Nel Recovery plan, per la Sanità "già adesso stiamo parlando di 15 e più miliardi di partenza". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

MES: CONTE, 'NON POSSIAMO LASCIARE DEBITO FUORI CONTROLLO'

"I 36 miliardi del Mes porterebbero deficit se li intendiamo come spese aggiuntive, lasceremo un fardello non da poco. Possiamo fare tutti i discorsi, ma teniamo conto del quadro complessivo di finanza pubblica, non possiamo lasciare una situazione fuori controllo". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

RECOVERY: CONTE, 'TRA SANTO STEFANO E CAPODANNO NUOVO INCONTRO MAGGIORANZA'

"Ho chiesto di ritrovarci tra Santo Stefano e Capodanno per trovare la necessaria sintesi" sul Recovery plan, "non dobbiamo indugiare oltre". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta parlando degli incontri di maggioranza.

GOVERNO: CONTE, 'MIGLIORI MINISTRI E' IPERBOLE, IO FUNGIBILE E SOSTITUIBILE'

- "Ho detto che ho i migliori giocatori in campo, qualcuno si è offeso. E' un'iperbole. Non mi considero il migliore del mondo. Sono fungibile, sono sostituibilissimo". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

CORONAVIRUS: CONTE, 'OBBLIGO VACCINO MEDICI? SE CI SONO DIFFICOLTA' VALUTIAMO'

Obbligo del vaccino per i medici? "Ce un dibattito tra di noi. Ma aspettiamo, vediamo, sono tutte persone responsabili, sanno che di fronte a una pandemia garantire i pazienti è una priorità per tutti. Se dovessimo andare in difficoltà potremo valutare soluzioni alternative". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

CORONAVIRUS: CONTE, 'SE TERZA ONDATA CONCRETA PRONTI A RAFFORZARE PROTEZIONI'

"Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata a gennaio è concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per periodo natalizio. Lasciando correre impatteremo su una impennata" della pandemia Covid. Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

RECOVERY: CONTE, 'SE NON RIUSCIREMO, GOVERNO A CASA CON IGNOMINIA'

"Se non riusciremo, questo governo deve andare a casa con ignominia". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta parlando del Recovery plan.

CORONAVIRUS: CONTE, 'RIFIUTO VACCINO DI MASSA SAREBBE PROBLEMA MA IPOTESI NON C'E''

"Non c'è ragione di credere che le persone non si sottopongano volontariamente" al vaccino. Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. Non c'è "l'ipotesi in cui non riuscissimo a realizzare il piano secondo previsioni, con 10-15mln di persone, che inizi a dare un impatto significativo, dovremmo arrivarci ad aprile -ha sottolineato il premier- Se ci fosse un rifiuto di massa sarebbe un problema, un caso scuola".

LIBIA: CONTE, 'DIALOGO CON HAFTAR SEMPRE APERTO, NESSUNA CONDIZIONE SE NON ANDARE LI''

"Abbiamo sempre avuto un canale di dialogo con Haftar, diretto. Io l'ho ricevuto a offensiva militare avvenuta, a gennaio, più volte in passato l'ho ricevuto a palazzo Chigi". Lo ha detto Giuseppe Conte a proposito della liberazione dei pescatori tenuti in ostaggio in Libia. "Un canale di dialogo l'abbiamo avuto sempre, quando si è concretizzata la possibilità che con una visita venisse firmato il decreto di rilascio degli ostaggi ho preso un aereo senza pensarci, le polemiche lasciamole da parte -ha spiegato il premier-. Non abbiamo accettato nessuna altra condizione che andare lì e veder firmare il decreto di liberazione davanti ai miei occhi".

CORONAVIRUS: CONTE, 'SU VARIANTE INGLESE E DATI VENETO DOBBIAMO CAPIRE'

"Ora spunta una variante inglese che corre molto più veloce, di uno 0.70 in più e spiegherebbe molte cose. Non voglio avanzare ipotesi, in Veneto i dati stanno crescendo, dobbiamo capire come e perchè". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. "Se arriva una impennata, o una variante, ci troveremo in zona rossa e con misure più restrittive", ha spiegato il premier.

CORONAVIRUS: CONTE, 'CON QUESTE MISURE TRANQUILLI VERSO VACCINI, SE C'E' IMPENNATA TORNA ZONA ROSSA'

"Con le misure rafforzate per Natale se non arriva una variante o una terza ondata probabilmente ci muoveremo tra zona gialla e arancione" e potremo restare "con una certa tranquillità in attesa di realizzare il piano vaccinale. Se arriva una impennata, o una variante, ci troveremo in zona rossa e con misure più restrittive". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.

GOVERNO: CONTE, 'CRISI NON NELLE MIE MANI, IO LAVORO PER INTERESSE PAESE'

"Non dico che aria di crisi non c'è stata, ma non è nelle mie mani. Si va avanti solo se c'è una fiducia non astratta di ciascuna forza che sostiene la maggioranza. Io l'ho dimostrato, lavoro per l'interesse del Paese. Qualsiasi altra proposta non nel'interesse del Paese non mi riguarda". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta.