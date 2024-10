Conti spiati: Meloni, 'io la più dossierata d'Italia, trovato niente. La mia vita è stata passata allo scanner'

''Se lei mi chiede perchè, per quello che riguarda i politici, sono quasi tutti esponenti di centrodestra e io sono la persona più dossierata d'Italia, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse è anche questa la ragione per cui io sono così dossierata...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista al direttore del Tg5 Clemente Mimun, di cui alcuni passaggi sono stati anticipati dal Tg4.

Conti spiati: Meloni, 'spero spiegazioni le dia magistratura'

''Io mi sono data una spiegazione di quanto accaduto, poi chiaramente spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto'', le parole della premier Giorgia Meloni in una anticipazione al tg4 di una intervista al Tg5 del suo direttore Clemente Mimun.