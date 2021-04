Copasir, FdI abbandona l'Aula. Caos nel cdx, rottura con la Lega

Copasir: FdI abbandona la capigruppo in Senato. Frattura nel centrodestra

Fratelli d'Italia abbandona i lavori della capigruppo in Senato in segno di protesta per non aver potuto definire in questa sede la vicenda della presidenza del Copasir che, spiegano, spetta all'opposizione. Lo hanno annunciato Ignazio La Russa e Luca Ciriani. "Dopo le parole di Roberto Calderoli, abbiamo abbandonato la riunione", ha spiegato La Russa a proposito della mancata discussione sul Copasir in conferenza dei capigruppo. "Nessun partito ha preso la parola", ha aggiunto, in una "riunione di Ponzio Pilato non potevamo stare" dice, riferendosi alla nota degli uffici stampa di Senato e Camera con cui Casellati e Fico hanno dichiarato di non essere nella posizione di intervenire, trattandosi del frutto di accordi politici.

Copasir, FdI: "Domani alla riunione? Non so se vi saremo"

"Non so se ci saremo. Sicuramente non siamo d'accordo che la riunione si tenga in questo modo". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, a chi gli ha chiesto se Fratelli d'Italia prenderà parte domani alla seduta del Copasir, la cui presidenza, ha spiegato, spetta alle opposizioni.

E sul Cashback Meloni punge Salvini: "Chi sostiene Draghi è allineato con Pd-M5s"

Intanto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni punge Salvini sul cashback. "La maggioranza Draghi non sente ragioni: fa cadere nel vuoto l’appello di Fratelli d’Italia e in Senato vota contro la nostra mozione per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback". "I partiti - continua - che sostengono il governo Draghi hanno scelto ufficialmente di allinearsi alla posizione del Pd e del M5s: in piena pandemia l’Italia butterà 5 miliardi di euro per la lotta al contante e la lotteria degli scontrini invece di destinare quelle risorse per salvare aziende in crisi e posti di lavoro a rischio. Di questa scelta risponderanno agli italiani".

Ciriani: "Grave precedente". Altra carne sul fuoco

"Ho chiesto se le forze politiche ritengano ammissibile che la presidenza del Copasir che spetta alle opposizioni non venga attribuita alle opposizioni". Lo ha detto il capogruppo FdI in Senato, Luca Ciriani. "Il fatto che agisca contralegem è una situazione normale o va sanata?", chiede ancora e sottolinea: "Crea un precedente molto grave".

