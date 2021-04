Casellati-Fico come Ponzio Pilato “Copasir, non possiamo intervenire"

"I Presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, hanno inviato una lettera al Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, con la quale hanno comunicato gli esiti delle loro comuni valutazioni rispetto alla composizione del Comitato e alla sua Presidenza, il cui assetto, a seguito della formazione dell’ampia maggioranza parlamentare di sostegno al Governo Draghi, non corrisponde più alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007".

E' quanto si legge in una nota congiunta degli uffici stampa di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati. "Nella lettera i Presidenti spiegano le ragioni giuridiche in base alle quali non possono mettere in atto alcun intervento di carattere autoritativo sul Comitato. Non possono infatti né imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o dichiarare l’organo decaduto. Ne consegue che la richiesta formulata dai Gruppi di Fratelli d’Italia della Camera e del Senato, finalizzata a veder attribuita la Presidenza del Copasir a un parlamentare di opposizione, potrà essere soddisfatta esclusivamente attraverso accordi tra le forze politiche, che i Presidenti si riservano di verificare in sede di Conferenza dei Capigruppo. I Presidenti infine chiariscono che il Copasir allo stato attuale può operare nella pienezza delle sue funzioni", conclude la nota.

Nei giorni scorsi Affaritaliani.it ha discusso di questo tema con il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca ciriani.

Commenta anche il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari: "Nella Repubblica delle banane il Palazzo se ne fotte delle leggi pur di tenersi potere e poltrone. Fico e Casellati decidono che la legge non conta e che l'opposizione non controllerà attraverso il Copasir l'operato dei servizi segreti. La Corea del Nord è sempre piu' vicina".