Copasir, scontro Lega-FdI. Parlano Molinari e Lollobrigida. Chi ha ragione?

Scontro senza precedenti sul Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Su richiesta di Fratelli d'Italia, i presidenti Fico e Casellati hanno chiesto alla Lega di indicare i due parlamentari del Carroccio in sostituzione dei dimissionari Volpi e Arrigoni. La risposta, come anticipato martedì da Affaritaliani.it, è stata picche.

LA POSIZIONE DELLA LEGA

"Per noi si devono dimettere tutti, per ora non indicheremo i due membri in sostituzione di Volpi e Arrigoni". Così, ad Affaritaliani.it, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari sulla vicenda del Copasir.

LA POSIZIONE DI FRATELLI D'ITALIA

"Noi aspettiamo che i presidenti di Camera e Senato si determinano, sentito il vice presidente del Copasir, su come far funzionare la commissione". Così, ad Affaritaliani.it, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida sulla vicenda del Copasir.



