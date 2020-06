Coppa Italia, Salvini: “De Luca razzista non rispetta i morti del virus”

"Invece di insultare me o di mancare di rispetto perfino ai morti per virus, il signor De Luca riapra i troppi ospedali che ha chiuso in questi anni, i cittadini lo pagano per questo. L’unico RAZZISMO che emerge è quello del signor De Luca nei confronti dei suoi cittadini, che a decine di migliaia ogni anno sono costretti

ad andare a farsi curare e operare in ospedali di altre Regioni (14.000 solo in Lombardia nel 2019), pagando di tasca propria l’incapacità di chi governa. P.S. Da milanista che non vince da anni sono felice per la vittoria del Napoli, per i suoi tifosi e soprattutto per Rino Gattuso!". Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, replica all'attacco arrivato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo i festeggiamenti in strada a Napoli per la vittoria in finale di Coppa Italia della squadra partenopea contro la Juventus.