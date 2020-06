Coppa Italia, De Luca: "Salvini somaro che raglia, ha la faccia come il..."

"Il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro". Cosi' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca replica al segretario della Lega, Matteo Salvini, che non nomina mai per le polemiche seguite ai festeggiamenti per la vittoria della coppia Italia da parte del Napoli.

"Se uno organizza con la vispa Teresa il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti assembramento ed e', non un giovane tifoso, ma un segretario di partito, e poi si permette di criticare,

ha la faccia come il suo fondoschiena peraltro usurato", spiega. E rispondendo all'invito di Salvini a usare il famoso lanciafiamme, De Luca precisa che "e' giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che l'obbligo di garantire il rispetto di norme nazionali riguarda il ministero dell'Interno e il prefetto. Il presidente della Regione non c'entra niente". "Infine siamo di fronte ad atti di volgare sciacallaggio, perche' se avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalita' noi, Regione Campania che ha dato prova straordinaria di rigore, avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di realta' del Nord e sistemi sanitari dove si sono registrati morti a migliaia", conclude.