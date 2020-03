Coronavirus, arriva lo svuota carceri. Domiciliari per pene sotto i 18 mesi

Il Coronavirus spaventa tutti ed è un'emergenza a livello globale. Le conseguenze di questa pandemia si manifestano in tutti i settori, tra questi ci sono anche le carceri. Le proteste accese dei giorni scorsi dei carcerati hanno fatto in modo che il governo si attivasse per cercare una soluzione alle prigioni troppo affollate al forte rischio contagio tra i detenuti. Ed ecco che dal ministero della Giustizia - scrive il Giornale - arriva il provvedimento che punta proprio sugli arresti domiciliari per allentare la pressione all'interno. Nel decreto sul coronavirus c'è anche la possibilità per i detenuti che devono scontare meno di 18 mesi di farlo nelle proprie case, con la formula degli arresti domiciliari. Discorso valido quasi per tutti, infatti, chi si è reso protagonista delle rivolte nei giorni scorsi non potrà beneficiare di questa possibilità.. Oltre a loro non potranno uscire neanche i detenuti condannati per reati "ostativi", come mafia, terrorismo e corruzione.