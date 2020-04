Politica

Migranti, Lamorgese come Salvini? "Porti non sicuri, decreto illegittimo" L’associazione chiede la revoca immediata del decreto interministeriale del 7 aprile perché in contrasto con le normative internazionali e in particolare con la Convenzione di Amburgo. “Elude i diritti fondamentali” Dicitura fonte: Redattore Sociale