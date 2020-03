Coronavirus, Casalino su fuga di notizie:“Chi insinua perché non lo dimostra?"

Coronavirus, Casalino: nessuna fuga notizie da mio ufficio

​Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, definisce "falsità assolute" le voci su fughe di notizie riguardanti i provvedimenti del governo per l'emergenza coronavirus. "Non c’è mai stata una fuga di notizie dall’ufficio Comunicazione di Chigi. E le poche testate giornalistiche che hanno insinuato che sia stato io o il mio ufficio a diffondere le bozze del Dpcm dell’8 marzo, sanno benissimo che non è così, perchè non lo dimostrano pubblicamente", afferma Casalino al 'Corriere della Sera'.

Nell'intervista, Casalino rivendica che " l’ufficio Comunicazione della Presidenza del Consiglio sta lavorando incessantemente per diffondere il più possibile le raccomandazioni del governo e il messaggio “restate a casa”. Tutti gli spot, i video e i messaggi informativi sull’emergenza Covid-19 sono stati ideati dal mio ufficio, in collaborazione con il dipartimento dell’Editoria e con il ministero della Sanità. Si è elaborata una strategia comunicativa nuova", basata ​sull'idea di "usare un messaggio basic, il più semplice possibile, in modo che possa arrivare a tutti gli italiani, di tutte le età e di ogni estrazione sociale e culturale. La politica è seguita solo da una fetta limitata di italiani, quindi è fondamentale che il messaggio venga veicolato da tutte le trasmissioni televisive, anche quelle che non fanno informazione, in ogni orario e in tutti i canali, pubblici e privati, oltre che su giornali, radio e web".