Coronavirus, Colao parla e Conte è distratto. Già ai margini la task force

L'emergenza Coronavirus continua in Italia. Per questo tra le altre cose il premier Giuseppe Conte ha istituito una task force, per organizzare settore per settore la ripartenza del Paese nella fase 2. La direzione del gruppo di lavoro è stata affidata a Vittorio Colao, ex ad di Vodafone, ma tra il manager e il presidente del Consiglio - stando a quanto riporta Repubblica - il feeling non è scattato e Colao a fine mese potrebbe anche decidere di lasciare l'incarico. Dalla decisione di non far uscire gli over 60 nella fase 2 (bocciata da Conte), alla squadra di lavoro con poche donne all'interno (successivamente corretta per decisione di Conte), alla poca considerazione nel colloquio avuto venerdì per illustrare l'avanzamento dei lavori del "midterm report", dei sei gruppi di lavoro impegnati.

A parlare è stato il manager, a nome di tutti, ma Conte era alle prese con le Regioni e non ha dato esattamente l’idea di essere interessato. «Si distraeva, parlava al telefono», racconta chi era collegato e attendeva l’incontro da due ore e mezzo. Colao ha indicato i titoli di quella che, nelle prossime settimane, dovrebbe diventare la relazione della task force sulle esigenze del Paese dopo lo tsunami Coronavirus.

La risposta di Conte, però, - prosegue Repubblica - ha lasciato di stucco molti dei presenti. "Se avete qualche idea più specifica — ha detto il premier — discutiamola per inserirla nel prossimo decreto. Mettetevi in contatto con i miei ministri". Aveva annunciato 20 minuti, alla fine ne ha concessi 25, ma la task force che doveva essere — così era stato annunciato — al centro di tutto, è rimasta relegata nelle periferie di un’eterna videoconferenza. Senza connessione col resto. Senza la possibilità di incidere in alcun modo, almeno fino a questo momento.