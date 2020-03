Coronavirus, il premier Conte ad Affari: "Ce la faremo, certo. Gli italiani sono con me? Io sono con gli italiani"

Nonostante lo choc del coronavirus, il premier Giuseppe Conte è lucido e molto determinato. Oggi, San Giuseppe, gli faccio di buon mattino gli auguri per l’onomastico, che egli squisitamente mi ricambia con gli auguri per la festa del papà e poi, da cittadino come tutti angosciato per gli eventi, gli chiedo: "Presidente, ce la faremo?", ottenendo una risposta tanto immediata quanto perentoria: ”Certo, non ci diamo nessuna alternativa!!!”.

Ho appena letto il sondaggio di Atlante Politico dell’autorevole Ilvo Diamanti uscito oggi in prima pagina su Repubblica che rivela che a 7 italiani su 10 Conte piace (il più alto consenso verso un governo e un presidente del consiglio rilevato negli ultimi dieci anni) e commento: ”Gli italiani sono con te...”. E lui: “La girerei: io sono con gli italiani”.

Grazie presidente. Per la sua fiducia e determinazione e per il suo garbo. Il futuro nostro e delle nostre famiglie, delle nostre aziende e dell’Italia, riposa in gran parte nelle sue mani.

Tutti insieme ce la faremo. Con l’aiuto di San Giuseppe.