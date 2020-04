Coronavirus,Corrao:"Se Conte attiva il Mes il governo cade.Di Battista leader"

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e qualcosa scricchiola sempre di più negli equilibri del governo. Un passaggio cruciale sarà il Consiglio Europeo di domani, in cui verranno prese le decisioni sul Mes e sul Recovery Fund. Dal M5S arriva però un messaggio molto chiaro al premier. "Se Conte attiva il Mes, il governo cade". Lo dice Ignazio Corrao un influente parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, intervistato da Repubblica. "Tutti nel M5S, anche i più moderati, sono sempre stati contro il Mes. Ma non credo che Conte vi ricorrerà, è sempre stato di parola. Se l’Italia attiverà il Mes, sarà un altro governo a farlo".

Sulle questioni interne al M5S spiega: "Che ci sia un problema nel Movimento è evidente. Crimi, dopo le dimisioni di Di Maio, come facente funzione avrebbe dovuto convocare le elezioni per la leadership entro un mese ma non lo ha fatto. Oggi chi porta al governo le posizioni dell’M5S lo fa senza un mandato politico". Su chi sarà il prossimo leader dei 5 stelle Corrao non ha dubbi: "Penso che Di Battista sarebbe la persona giusta perché è rimasto fuori da questa fase politica in cui abbiamo dato vita a due governi".