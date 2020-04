Coronavirus:il decreto aprile rischia di arrivare a emergenza finita,una beffa

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ed sempre più dura con il tempo che passa soprattutto per chi è in difficoltà economiche. Per questo il governo aveva studiato il "decreto aprile", proprio per dare liquidità alle persone in difficoltà. Ma questi soldi - come si legge sul Fatto Quotidiano - rischiano di arrivare nelle tasche dei bisognosi solo ad emergenza finita. "Se va bene diamo il via libera al 30 aprile, così ci evitiamo una figuraccia", spiega una fonte di governo. Visto che il decreto si chiama appunto aprile ma non sarà disponibile prima di maggio, quando verrà registrato in Gazzetta Ufficiale e diventerà legge. Nel decreto oltre al bonus per le partite iva e gli autonomi e l'integrazione per i dipendenti che si recano sul posto di lavoro, erano contenuti anche 3 miliardi destinati a chi non aveva ricevuto fin qui nulla, come disoccupati e lavoratori in nero, ma questi soldi non si vedranno a breve e per un Paese già in grave in difficoltà questo è un ulteriore grosso problema.