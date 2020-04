Coronavirus, l’idea di Toti per evitare assembramenti: “Negozi aperti più ore”

Toti (Pres. Liguria): “Per ripartenza ipotesi negozi aperti più ore per evitare assembramenti”

Toti (Pres. Liguria): “Abbiamo realizzato uno spot per incentivare a comprare prodotti locali”

Polemica sulla campagna affissioni per ringraziare operatori sanità ligure Genova

"Ebbene sì, le opposizioni liguri hanno polemizzato anche sui manifesti per medici, infermieri e operatori sanitari con scritto 'Grazie!'. Un'iniziativa realizzata a costo zero grazie agli spazi messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Genova e alle foto donate da due fotoreporter". Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook, facendo riferimento alla campagna di affissioni promossa da Regione Liguria che riporta su alcuni cartelloni affissi a Genova diversi scatti fotografici che ritraggono gli operatori della sanità ligure in prima linea nella battaglia al coronavirus. Un'iniziativa che ha suscitato critiche come quelle avanzate dalle opposizioni liguri. "Nessuno sforzo

economico - risponde Toti - ma solo un ringraziamento dovuto a nome di tutti i liguri, tramite le istituzioni che li rappresentano.

Come hanno fatto peraltro in altre parti d'Italia e del mondo. Niente di politico. Potevate semplicemente unirvi al grazie! E invece avete perso l'ennesima occasione per tacere". "A questo punto ricordate anche - riprende il governatore - che le vostre amministrazioni hanno distrutto la sanità in Liguria, che il vostro Governo non ha saputo programmare le assunzioni degli specialisti necessari né consentito la stabilizzazione di molti precari, che non ha fornito dispositivi di protezione individuale adeguati per la sanità e siamo stati costretti a comprarli noi, che non mette a disposizione i reagenti per i tamponi che chiedono a gran voce e che non ha detto una parola sui test sierologici". "Potrei andare avanti per molto - conclude nel suo post Toti - Ma non voglio abbassarmi al vostro livello, che pur di fare polemica non vi fermate davanti a niente. Se dovessi fare io un cartello con le vostre facce scriverei solo una parola: vergogna".