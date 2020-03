Coronavirus, Lamorgese:"Pronti a scelte coraggiose. Denunciate 2 mila persone"

Coronavirus, Lamorgese: "Pronti a scelte ancora più coraggiose"

L'emergenza Coronavirus non dà tregua a nessuno in Italia, Governo in primis. La ministra dell'interno Luciana Lamorgese è disposta a stringere ancora più la cinghia se necessario. "Ad oggi - spiega al Corriere della Sera - siamo impegnati a garantire l'applicazione di tutte le prescrizioni adottate. Ne valuteremo gli effetti, e se necessario non ci sottrarremo a scelte ancora più coraggiose. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 100 mila controlli da parte delle forze dell'ordine, denunciate più di 2 mila persone e oltre 100 negozianti. Come cittadina e come ministro sono preoccupata per la situazione - prosegue - ma sono convinta che il nostro Paese unito ne uscirà più forte di prima".