Coronavirus, nuovo lockdown dal 3 giugno. L'ipotesi choc esiste. Eccola

Nuovo lockdown a giugno? L'ipotesi sembra un incubo per molti italiani, soprattutto per quelle categorie del commercio e del turismo che con grande fatica stanno solo ora cercando di riaprire dopo più di due mesi di serrata forzata a causa del coronavirus. Ma al ministero dell'Interno, e non solo, stanno già lavorando a diversi scenari tra i quali quello di una risalita del numero di positivi al Covid-19, di ricoveri in terapia intensiva e purtroppo anche di vittime. Da ieri, martedì 19 maggio, quando i numeri hanno evidenziato un raddoppio dei positivi e un incremento dei morti, i dati del contagio, considerando l'incubazione del virus, sono riferiti al periodo successivo al 4 maggio quindi dopo la prima grande riapertura al termine delle lunghe settimane di lockdown.



Fonti parlamentari della maggioranza non escludono affatto l'ipotesi di nuove misure di restrizione che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero non riguardare però tutto il territorio nazionale. In accordo con le Regioni, il governo potrebbe ad esempio decidere un nuovo lockdown per zone particolarmente colpite dal coronavirus come la Lombardia e il Piemonte (ma non solo), lasciando invece la situazione attuale altrove.



Tra le possibilità c'è ad esempio il ritorno all'autocertificazione per gli spostamenti, il divieto di incontrare amici e parenti e di fare passeggiate oltre alla nuova chiusura di esercizi commerciali appena riaperti. E' evidente che la situazione economica è serissima ma lasciar ripartire la curva del contagio senza intervenire tempestivamente significherebbe avere non solo conseguenze drammatiche sul piano sanitario ma, appunto, anche economico.



Quanto ai tempi del possibile, nuovo, lockdown tutto dipenderà da come andranno i dati in particolare della prossima settimana, quando si vedranno in maniera chiara gli effetti delle riaperture dal 4 maggio. A spaventare molti esponenti del governo e anche i Governatori sono state le tante, troppe, scene di persone, nella maggior parte dei casi giovani, che passeggiano all'ora dell'aperitivo in molti casi addirittura senza mascherina. Un comportamento irresponsabile che potrebbe portare dal prossimo 3 giugno a un nuovo lockdown, almeno in una parte del Paese.