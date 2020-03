Coronavirus, ok al decreto Cura-Italia. Conte: "Si attivano 350 miliardi"

Coronavirus: Catalfo, c'e' intervento per Alitalia - "Si' c'e' un intervento su Alitalia" nel decreto 'Cura Italia' per rispondere all'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il provvedimento, rispondendo a una domanda sulla ex compagnia di bandiera.



Catalfo, 3 mld per autonomi e professionisti - "Per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattivita'". Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il dl Cura Italia.



Catalfo, permessi 104 passano a 12 giorni, 500 mln - "I permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro". Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Cataldo al termine del Cdm che ha approvato il dl Cura Italia.



Coronavirus: Gualtieri, aiuti anche a trasporto merci - Nel decreto 'Cura Italia per contrastare il Coronavirus "abbiamo incluso anche il trasporto merci" tra i destinatari degli aiuti economici. Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine del Cdm che ha varato il decreto 'Cura Italia'.



Gualtieri, 10 mld al lavoro, nessuno perdera' posto - "C'e' un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinche' nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus". Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.



Gualtieri, decreto da 25 mld,3mld a sanita'-Prot.civile - "Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l'indebitamento netto" autorizzato dal parlamento di 25 miliardi. Lo dice il ministro Roberto Gualtieri. "C'e' un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico che stanno svolgendo".



Coronavirus: Conte, manovra poderosa, attiviamo flussi per 350 miliardi - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto contenente le misure a sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza coronavirus, ha affermato: "Abbiamo messo 25 miliardi di denaro fresco e attiviamo flussi per 350 miliardi. Questa e' una manovra economica poderosa".



Conte,dl non basta, poi ingenti e rapidi investimenti - "Siamo consapevoli che non bastera'" il decreto anti-Coronavirus ma "il governo rispondera' presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato" dall'emergenza "con un piano di ingenti investimenti con una rapidita' che il nostro paese non ha mai conosciuto prima". Cosi' il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il cdm.



Conte, Ue ci segua, primi segnali sono importanti - "L'Ue ci segua. I primi segnali sono importanti. L'Italia promotrice di un messaggio a tutte le istituzioni Ue". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.



Conte, manovra poderosa, costruiamo diga protettiva - "E' una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un'alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.



Conte, modello italiano anche economico su Coronavirus - "Possiamo parlare di modello italiano non solo per la strategia di contrasto ma anche di un modello italiano per la strategia" di risposta economica all'epidemia del Coronavirus. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha varato il decreto 'Cura Italia'.



Conte, approvato dl, nessuno deve sentirsi abbandonato - "Il governo e' vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene piu' alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm. "Abbiamo appena concluso i lavori del Consiglio dei ministri: e' un passaggio importante.



CORONAVIRUS: APPROVATO MAXI DL 'CURA ITALIA' - E' stato approvato dal Cdm il maxi decreto 'Cura Italia' per fronteggiare l'emergenza Covid-19.