Coronavirus, Pd-Iv trovano fronte comune: “Fase 2? Basta con i Dpcm di Conte”

Non più solamente da Italia Viva e Matteo Renzi arrivano le critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'uso reiterato del Dpcm, strumento con forza di legge utilizzato da Palazzo Chigi nella fase 1, ma ora anche dai capigruppo alla Camera e al Senato del Partito Democratico, ben integrati nella maggioranza che sostiene il governo: Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

La richiesta comune - una volta tanto - di Italia Viva e Partito Democratico è quella di riportare il Parlamento al centro e porre le basi per la fase 2 con una discussione in Aula. "Finita questa prima fase, in cui ci siamo tutti adeguati a ritmi che richiedevano decisioni urgenti, bisogna che ci sia piu' concertazione e piu' coinvolgimento del Parlamento", ha affermato in un'intervista a la Repubblica Graziano Delrio. A suo avviso, infatti, basta agire a colpi di decreti di Palazzo Chigi perche' il Parlamento "deve riprendere la sua funzione di indirizzo e di controllo sull'attivita' del governo. E aiutare a migliorarne i provvedimenti" perche' se e' stato "inevitabile governare con questo strumento" dentro una situazione "senza precedenti", ora pero' "bisogna tornare ai pesi e ai contrappesi previsti dalla Carta" dice Delrio che sembra parlare lo stesso linguaggio di Renzi.

"I Dpcm sono tollerabili per un breve periodo, per gestire le fasi emergenziali. Poi va garantito il ritorno alla normalità e alla centralità del Parlamento. Credo che quel momento sia arrivato'' gli fa eco Andrea Marcucci. Solo ieri il segretario dem Nicola Zingaretti, pur ribadendo l'importanza del Parlamento, aveva risposto all'accusa di Renzi che parlava di "stravolgimento costituzionale attraverso l'uso del Dpcm" che la Carta "non aveva subito alcuna violazione".