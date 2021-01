Coronavirus, Speranza: "Non abbiamo vinto, restrizioni ancora per mesi"

"Ho firmato alcune ordinanze che riportano in arancione un pezzo significativo del nostro paese e le recrudescenze del virus sono molto significative anche in Europa. Per qualche tempo le misure di contenimento sono e resteranno l'arma fondamentale con cui difendersi. Non bisogna pensare di aver vinto la battaglia, dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione, continuare con comportamenti corretti e misure restrittive ancora per qualche mese". Cosi' Roberto Speranza, ministro della salute, al Webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari". "Sono stati i mesi piu' difficili per il servizio sanitario del nostro paese, ho visto con i miei occhi e toccato con le mie mani il lavoro e il contributo importante che avete saputo dare. Ora - prosegue Speranza - siamo in un passaggio delicatissimo, i prossimi mesi sono straordinariamente rilevanti perche' si incrociano fattori decisivi. Primo tra tutti la battaglia al Covid, che e' ancora tutta in piedi".

VACCINO: SPERANZA "VERA STRADA PER USCIRE DA CRISI"

"Abbiamo chiesto al personale sanitario di essere in prima linea, vaccinarsi e' fondamentale e rappresenta la vera strada per uscire da questa crisi. Vedo una risposta importante, una reazione all'altezza delle aspettative e credo sia molto importante; tante persone guarderanno con attenzione i professionisti per capire quale posizione assumere". Sono queste le parole di Roberto SPERANZA, Ministro della salute, al Webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari". Poi sull'inizio della campagna di vaccinazione in Italia. "Siamo partiti a ritmo molto determinato, abbiamo superato le 500mila vaccinazioni in Italia ed e' un segnale importante. Siamo ancora all'inizio del percorso, le dosi di cui disponiamo sono limitate visto che abbiamo solo due grandi aziende che sono state autorizzate all'immissione in commercio". "Ci auguriamo che nel piu' breve tempo possibile se ne possano aggiungere altre e dovremo essere veloci ad adattare ai nuovi numeri delle dosi disponibili adattare la nostra macchina organizzativa", ha concluso SPERANZA.

SANITA': SPERANZA "BISOGNA INVESTIRE PER CREARE SISTEMA DEL FUTURO"

"Abbiamo un'emergenza come il Covid e la campagna di vaccinazione sulla quale mettere tutte le energie possibili, ma dobbiamo anche pensare alla sanita' che deve portarci a costruire il servizio sanitario nazionale del futuro. Le risorse ora sono di piu', c'e' grande consapevolezza che serva investire risorse sul sistema sanitario". Lo ha dichiarato Roberto SPERANZA, ministro della salute, al Webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari". Poi sull'inizio della campagna di vaccinazione in Italia. "Nel Recovery Fund c'erano risorse limitate e nelle ultime ore siamo riusciti piu' che a raddoppiare i 9 miliardi iniziali; ci sono risorse che fino a qualche mese non c'erano con le quali provare a ripartire e altre dovranno essere intercettate per chiudere la stagione dei tagli e aprirne una di investimenti, ma siamo sulla strada giusta - ha sottolineato SPERANZA -. La chiave fondamentale sara' il territorio con un servizio sanitario nazionale piu' vicino possibile ai cittadini che fara' diventare la prossimita' un punto di forza".