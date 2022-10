Che cos'è il presidenzialismo? Quali i pro e i contro?

Che cos'è il presidenzialismo? Quali sono i pro e i contro di questo sistema? Scoprilo nel nostro approfondimento

Uno dei punti più importanti del programma del Centrodestra, ed in particolare di Fratelli d'Italia, è la volontà di adottare il presidenzialismo come forma di governo. La proposta è stata uno dei cavalli di battaglia storici di Silvio Berlusconi ma recentemente ha aperto a questa possibilità anche Italia Viva. Fortemente contrari invece la Sinistra e i partiti di ispirazione cattolica. Cos'è il presidenzialismo e come cambierebbe il governo del Paese se si decidesse di adottarlo?

Cos'è il presidenzialismo

L'Italia è una repubblica parlamentare. Il potere esecutivo è in mano al governo, formato dal Presidente del Consiglio, i ministri (con o senza portafoglio), viceministri e segretari. Al parlamento invece spetta il potere legislativo. Gli elettori non scelgono direttamente il Presidente del Consiglio ma i loro rappresentanti in Parlamento. I partiti di maggioranza poi propongono il loro candidato Premier al Presidente della Repubblica che in base alla consultazioni e la possibilità di costituire una maggioranza di governo decide se affidargli o meno l'incarico.

Il Governo necessita della fiducia del parlamento per poter proseguire nel suo lavoro. Se questa viene a mancare si apre una crisi che porta inevitabilmente alle dimissioni dell'esecutivo e nuove elezioni. Per passare al presidenzialismo serve una riforma costituzionale.

Nel presidenzialismo invece il Presidente del Consiglio viene eletto direttamente dai cittadini ed è sia capo dello Stato sia del governo. Non è poi vincolato alla fiducia da parte del parlamento. Un esempio di presidenzialismo puro sono gli Stati Uniti. In una repubblica semipresidenziale, invece, il Primo Ministro viene nominato dal Presidente della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini, e deve ottenere anche la fiducia del parlamento. E' il caso della Francia e (in linea teorica) della Russia.

Nel presidenzialismo il Presidente ha un limitato potere legislativo, può porre il veto alle decisioni delle Camere ma non può scioglierle. E' lui poi a dirigere la politica estera e a nominare gli alti funzionari dello Stato.

Presidenzialismo: pro e contro

Il presidenzialismo come qualsiasi forma di governo ha dei lati positivi e alcuni negativi. Difficile dire a priori quali siano superiori agli altri:

Contro

Possibile eccesso di autoritarismo

Possibili fratture tra istituzioni (governo e parlamento) e Paese

Meno pluralismo (si tende al bipartitismo)

Pro