Ministri con e senza portafoglio: definizioni e differenze

Quali sono i ministri con portafoglio? E quali senza? Quali sono le differenze? Scoprilo nel nostro approfondimento

I ministri insieme al Presidente del Consiglio formano il Consiglio dei ministri, ovvero la parte più importante del governo. I ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su indicazione del premier nelle fase di formazione del nuovo esecutivo. Ai capi dei dicasteri spetta il compito di gestire un settore specifico della pubblica amministrazione. Il numero dei ministeri è variabile ma ci sono comunque regole ben precise per quanto riguarda la soglia massima di soggetti che possono rientrare in un governo.

Ministri con portafoglio e ministri senza portafoglio: le differenze

I ministri con portafoglio propongono al Consiglio dei ministri la nomina dei dirigenti con funzioni generali, dirige l'azione amministrativa e adotta decisioni per la migliore gestore del settore di competenza. I ministri senza portafoglio, che non espressamente previsti dalla Costituzione, non sono assegnati ad alcun dicastero ma svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio, che non devono essere specificate durante la fase di formazione del governo e sono rese pubbliche in Gazzetta Ufficiale. A volte tale funzioni vengono assegnate tramite legge e non come atto governativo.

Anche i ministri senza portafoglio non hanno autonomia di spesa ma dispongono di un gabinetto e una segreteria particolare come i ministri con portafoglio.

In attesa di conoscere i ministri del prossimo governo Meloni, ecco i capi dei dicasteri nel governo dimissionario di Mario Draghi con e senza portafoglio:

Ministri con portafoglio

Esteri - Luigi Di Maio

- Luigi Di Maio Interni - Luciana Lamorgese

- Luciana Lamorgese Giustizia - Marta Cartabia

- Marta Cartabia Difesa - Lorenzo Guerini

- Lorenzo Guerini Economia - Daniele Franco

- Daniele Franco Sviluppo economico - Giancarlo Giorgetti

- Giancarlo Giorgetti Politiche agricole - Stefano Patuanuelli

- Stefano Patuanuelli Transizione ecologica - Roberto Cingolani

- Roberto Cingolani Infrastrutture - Enrico Giovannini

- Enrico Giovannini Lavoro - Andrea Orlando

- Andrea Orlando Istruzione - Patrizio Bianchi

- Patrizio Bianchi Ricerca - Cristina Messa

- Cristina Messa Cultura - Dario Franceschini

- Dario Franceschini Salute - Roberto Speranza

- Roberto Speranza Sottosegretario alla presidenza del Consiglio - Roberto Garofoli

Ministri senza portafoglio