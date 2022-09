Quali funzioni ha un Governo in carica? Scopri tutte le funzioni in capo all'esecutivo nel nostro approfondimento!

Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il numero maggiore di seggi in Parlamento (scopri come vengono suddivisi), e detiene il potere esecutivo. Attualmente è in carica il governo dimissionario di Mario Draghi a cui seguirà dopo le elezioni 2022 un nuovo esecutivo (scopri qui come si forma un Governo).

Il Governo si compone del Presidente del Consiglio (scopri come viene nominato) e i ministri (scopri come vengono nominati), che compongono il Consiglio dei ministri, dai viceministri e sottosegretari. Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi ma ha altre sedi di rappresentanza a Villa Doria Pamphili, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina. Le funzioni del Governo, organo riconosciuto dagli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione, sono molte e riguardano principalmente l'indirizzo politico del Paese.

Funzioni del Governo: i dettagli

Il Governo sta al vertice dell'amministrazione dello Stato. Le funzioni del Governo nello specifico quindi sono:

Richiedere il passaggio in aula di proposte di legge ma non in commissione (art. 72 della Costituzione)

Emanare leggi delegate (art. 76) secondo i limiti della Costituzione e delle leggi ordinarie

Emanare decreti legge (art. 77) secondo i limiti della Costituzione e delle leggi ordinarie

Ogni anno presenta il rendiconto dello Stato al Parlamento (art. 81) che deve essere approvato da entrambe le Camere

Esprime dubbi di legittimità rispetto alle leggi regional nel caso in cui rienga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle proprie competenze (art. 123 e 127)

Il Consiglio dei ministri è la massima espressione del Governo e ha le seguenti funzioni;

Gestire la politica interna ed economica

Risolvere i conflitti di competenza tra i ministri

Deliberare i disegni di legge da presentare in Parlamento, decreti legge, decreti legislativi e regolamenti governativi

Gestire la politica estera

In merito alla funzione legislativa, il Governo può esercitarla secondo la Costituzione nell'ipotesi in cui:

Il Parlamento conferisce al Governo tramite una legge delega e principi e criteri predeterminati e per un tempo definito il compito di emanare decreti legislativi aventi forza di legge

Per affrontare situazioni impreviste che richiedono un intervento legislativo immediato può assumersi la responsabilità di emanare decreti legge (DPCM) che il Parlamento si riserva di convertire in legge, anche modificati, entro 60 giorni dalla loro promulgazione

Link utili: