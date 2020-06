"Covid-19 come Ebola? L'Ue ha detto no". Denuncia di Daniela Rondinelli (M5S)

Intervista a Daniela Rondinelli, Deputata Europea di M5S che ci racconta la posizione del suo Movimento nella votazione clamorosa in Parlamento Europeo

di Marco Marturano

Accade in Parlamento Europeo dove la Commissione Affari Sociali ha deciso di bocciare con 35 voti contrari, 5 a favore e 15 astenuti la risoluzione che proponeva l'inserimento del Covid-19 allo stesso livello del virus Ebola. La scelta della Commissione è stata di inserirlo invece nella fascia inferiore di minor rischio, quella dove è già presente la Sars. Questa decisione, che a leggerla a freddo, dopo e durante la più grande emergenza sanitaria del secolo, sembra paradossale, ha portato a uno scontro tra diverse forze politiche e in particolare per l'Italia tra M5S e PD. A dire no a questa decisione della Commissione del Parlamento Europeo è stata anche Daniela Rondinelli, Deputata Europea del M5S, che ci spiega così cosa è avvenuto secondo lei.

Onorevole Rondinelli, cosa comporta la votazione di giovedì in Commissione Affari Sociali sul rischio covid-19?

“Non classificare il Covid-19 come pericolo biologico di massimo livello è un grave errore e mette a rischio la salute e la sicurezza di milioni di lavoratori potenzialmente esposti al Covid 19. "E per quale motivo Lei ha attaccato così duramente le forze progressiste in Parlamento Europeo su questa scelta?"Con un inspiegabile dietrofront i gruppi S&D e Verdi hanno tradito in maniera inaccettabile gli impegni presi e in primo luogo hanno ritirato la firma 3 ore prima del voto dall’obiezione presentata dopo che era stata condivisa, emendata e sottoscritta insieme e poi l’hanno affossata mantenendo in vita la vergognosa proposta della Commissione europea. Il tutto senza nessuna motivazione politicamente valida. Classificare il Covid 19 al livello 3 anziché al livello 4, così come accade per gli agenti biologici più pericolosi e letali, è una grave minimizzazione del rischio legato al virus stesso. Come avviene per tutte quegli altri microrganismi per i quali non si hanno vaccini né cura il Covid 19 va classificato come livello 4 così come d’altronde richiesto da parti sociali e società civile. Questa decisione espone quindi i lavoratori a un rischio personale e di contagio che potrebbe produrre in futuro altri focolai."

Esiste secondo Lei una spiegazione per questa scelta da parte dei suoi colleghi parlamentari e dei partiti che rappresentano?

“I socialisti si sono accontentati di una dichiarazione politica della Commissione che però non è giuridicamente vincolante, nella sostanza la direttiva sugli agenti biologici non cambia. Non è tollerabile che si svenda in questo modo la sicurezza e la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. I gruppi S&D e Verdi devono spiegare pubblicamente perché nel merito e nel metodo hanno cambiato idea prima del voto con una decisione presa fuori dal lavoro parlamentare. La salute delle lavoratrici e dei lavoratori e la salute pubblica in generale sono diventate merce di scambio a livello politico. Palesando una ingerenza della Commissione nelle scelte del Parlamento che rappresenta un segnale pericoloso e che potrebbe essere un precedente inquietante."

Questa scelta secondo Lei può avere ricadute sull'immagine dell'Europa agli occhi dei cittadini?

" Se la sfiducia dei cittadini verso il progetto europeo aumenta, lo si deve in primis a misure come queste avallate tacitamente da quelle forze politiche che a parole dicono una cosa ma nei fatti deludono tutti. Con un paradosso clamoroso peraltro, Che l'Europa stava recuperando forza di opinione proprio grazie alle scelte coraggiose di sostegno all'economia e ai lavoratori e alle famiglie compiute i queste settimane cambiando le regole del gioco del rigore. E oggi siamo di fronte a una decisione che riporta l'emergenza sanitaria a un livello di rischio completamente opposto a quello che stiamo vivendo e che giustifica quegli interventi economici che siamo orgogliosi di aver spinto in Parlamento Europeo. Oggi questa decisione offende sia quello sforzo mostruoso fatto in queste settimane di lavoro, sia la memoria delle centinaia di migliaia di donne e di uomini che sono mancati e che ancora ogni giorno perdiamo in Europa, senza parlare dei milioni di contagi e delle ipotesi di ricadute nella pandemia che molti specialisti fanno. Tutto questo diventa una specie di codice verde del pronto soccorso in una decisione fuori dal tempo e dal rispetto della tragedia che stiamo vivendo e combattendo tutti”.