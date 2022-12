Covid, "rischio lockdown come nel 2020. L'Europa blocchi i voli dalla Cina"

Pregliasco: "Il problema, serissimo, è che l'Unione europea non segue l'Italia e quindi l'iniziativa del governo italiano rischia di essere ininfluente"



Parole chiare, forti, nette, inequivocabili. Di fronte all'allarme Covid che dilaga in Cina, senza numeri e senza informazioni certe, Fabrizio Pregliasco, uno dei principali virologi italiani, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e candidato alle Regionali in Lombardia con la lista di Pierfrancesco Majorino, non usa mezzi termini e ad Affaritaliani.it afferma: "Non basta fare i tamponi per chi arriva dalla Cina con gli aerei, bisognerebbe valutare seriamente lo stop ai voli dalla Cina. Il problema, serissimo, è che l'Unione europea non segue l'Italia e quindi l'iniziativa del governo italiano rischia di essere ininfluente. L'Europa dovrebbe svegliarsi e prendere seri e rapidi provvedimenti, prima che sia troppo tardi, come purtroppo la storia recente insegna".

Poi la frase forse più agghiacciante, allarmante, ma terribilmente vera. Alla domanda di Affaritaliani.it se l'Italia, l'Europa e il mondo rischi nuovamente come a inizio 2020 di trovarsi di fronte a una epidemia con la necessità di lockdown e restrizioni per i cittadini, Pregliasco risponde in modo altrettanto chiaro e inequivocabile: "Sì". L'Europa si svegli, insomma, che la situazione rischia seriamente di precipitare".