Covid Conte: "Scongiurare nuovo lockdown generalizzato. Mes non è panacea"

Coronavirus, Conte: In 3/o trimestre ripresa vigorosa, meglio di altri

"Nel terzo trimestre ci aspettiamo una ripresa vigorosa, meglio di altri Paesi. Alcuni analisti sono rimasti sorpresi".

Conte, Camere? Adeguarsi a tutti livelli contagio Covid

"Tra le misure preannunciate ve n'e' anche una che puo' avere impatto significativo: nell'ambito delle P.a. e' previsto che tutte le riunioni si svolgano con modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Bisogna motivare perche' la riunione si svolgera' in presenza. Il Parlamento ha nuovi regolamenti, so che la Camera ha adottato una nuova modalita' per considerare le persone positive in missione, penso che anche il Senato dovra' adattare, ma non rientra tra le mie prerogative. A tutti i livelli dobbiamo premurarci per il fatto che l'isolamento fiduciario puo' limitare le normali attivita': dobbiamo misurarci con misure adeguate per rendere piu' flessibili le modalita' di lavoro".

Covid: Conte, giorni per effetto misure ma dobbiamo impegnarci

"Dovremo attendere per vedere l'effetto di queste misure e impegnarci per rispettare le misure" di contenimento dal virus.

Covid: Conte, no elargizioni a pioggia. Ristori selettivi

"Con questo Dpcm dobbiamo predisporci per elargire ristori per chi soffrira' per queste misure. Ci sono quattro miliardi". Lo dice il premier Giuseppe Conte. "Alcune somme devono essere disponibili entro fine anno. Non possiamo permetterci di affrontare una elargizione a pioggia. Ora la strategia e' cambiata. Ci sono dei segnali di ripresa economica che ci fanno piacere, parlo del terzo trimestre. Dobbiamo continuare a correre, ma ristorare con criteri selettivi per chi ha davvero bisogno. Dobbiamo usare le risorse con avvedutezza", aggiunge.

CORONAVIRUS: CONTE, 'ANDRO' IN PARLAMENTO MARTEDI' O MERCOLEDI'

"Andro' in Parlamento appena possibile, martedi' o mercoledi'" per confrontarci" sul dpcm, che e' stato adottato perche' "la situazione e' critica, i numeri sono preoccupanti".

CORONAVIRUS: CONTE, 'MES NON E' PANACEA, VANTAGGIO MOLTO CONTENUTO. ATTENZIONE AL RISCHIO STIGMA'

"I soldi del Mes sono dei prestiti e non possono finanziare spese aggiuntive. Se prendiamo i soldi del Mes dovro' intervenire con nuove tasse e tagli di spese. Per la sanita' abbiamo stanziato 4 miliardi nella legge di bilancio e poi ci sono i soldi del Recovery Fund, ci saranno altri 9-10 miliardi. Il Mes non e' quella panacea che viene rappresentata e visto che la nostra situazione ha dei segnali economici e' molto positiva il vantaggio in termini di interessi diventa adesso molto contenuto". Lo dice Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "C'e' un rischio, lo 'stigma', non quantificabile: Sure l'hanno preso una decina di Paesi, il Mes nessuno. Se avremo fabbisogno di cassa considereremo il Mes, ma se non accade prendere il Mes per risolvere una disputa nel dibattito pubblico non ha senso", aggiuge.

Covid: Conte,stop sport contatto amatoriale e gare dilettanti

"Rimane vietato lo sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attivita' dilettantistica di base".

CORONAVIRUS: CONTE, 'NO PREVISIONI SU FERIE NATALE'

Le ferie a Natale? "Non faccio previsioni sulle ferie natalizie. Io dico che occorre rispettare tutte le regole. Affrontiamo questo momento con fiducia e auguriamoci che potremmo riprendere quanto prima le attivita' di svago".

CONTE, 'CURVA CONTAGIO PREOCCUPA, NUMERI SONO SERI, BISOGNA INTERVENIRE'

"La curva del contagio è preoccupante, i numeri sono seri, c'era l'urgenza di intervenire".

CORONAVIRUS. CONTE: MASSIMA ATTENZIONE ALLE PERSONE CON DISABILITA'

"Prestiamo e continueremo a prestare massima attenzione alle persone con disabilita' e alle loro famiglie. Saremo sempre vicini alle loro esigenze e ai loro bisogni".

CORONAVIRUS: CONTE, 'PIU' CHE RADDOPPIATI I POSTI PER TERAPIE INTENSIVE'

CORONAVIRUS: CONTE "GOVERNO C'E' MA OGNUNO FACCIA PROPRIA PARTE"

"Dobbiamo attendere un po' di giorni per vedere i risultati di queste misure. La situazione e' critica, ma il governo c'e', pero' ognuno dovra' fare la propria parte". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

CORONAVIRUS: CONTE "EVITARE FILE DI ORE PER TAMPONI"

"In questi mesi abbiamo lavorato intensamente, abbiamo piu' che raddoppiato i posti in terapia intensiva. Siamo partiti da zero con le mascherine ma adesso ne produciamo 20 milioni. Siamo consapevoli che abbiamo diverse criticita', siamo arrivati a fare 160 mila tamponi al giorno ma dobbiamo evitare le file di ore per fare i tamponi". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

Covid: Conte, aumenteremo smart working

"Incrementeremo con un provvedimento del ministro Dadone lo smart working". Cosi' il premier Giuseppe Conte, illustrando il nuovo Dpcm.

CORONAVIRUS: CONTE, 'SCONGIURARE NUOVO LOCKDOWN GENERALIZZATO'

"Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm, frutto di un intenso dialogo con i ministri, le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente l'Italia e l'Europa, non possiamo perdere tempo, dobbiamo mettere in campo misure per scongiurare un lockdown generalizzato, che potrebbe compromettere severamente l'economia".

CORONAVIRUS: CONTE, 'UNA SETTIMANA PER ADEGUARE PROTOCOLLI SICUREZZA PALESTRE, SE NO SOSPENSIONE'

"Per le palestre c'e' stato un intenso dialogo anche con il Cts, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte no. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se avverra' non ci sara' ragione di chiudere le palestre altrimenti la settimana prossima saremo costretti a sospendere anche le palestre e le piscine". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte: "Massima precauzione con parenti e amici"

"La strategia non è e non può essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo lavorato intensamente - ha spiegato Conte -. Le misure più efficaci restano le precauzioni di base: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Facciamo attenzione nelle situazioni in cui abbassiamo la guardia, con parenti ed amici. In queste situazioni occorre massima precauzione". "Il governo c'e' ma ciascuno deve fare la sua parte".

Conte: la scuola prosegue in presenza, è asset fondamentale

"Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale".

CORONAVIRUS: CONTE "CONSAPEVOLI SACRIFICI ECONOMICI, IMPEGNO RISTORI"

"Siamo consapevoli che imporremo dei sacrifici economici agli imprenditori, ma c'e' l'impegno del governo a ristorarli".

CORONAVIRUS: CONTE "RISTORAZIONE FINO 24, DOPO 18 SOLO TAVOLI"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha annunciato che "nei ristoranti si potra' stare al tavolo per un massimo di sei persone per singolo tavolo". Inoltre, ha chiarito, "tutte le attivita' di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle 24 se il consumo avviene ai tavoli altrimenti la somministrazione e' permessa solo fino alle ore 18"

CORONAVIRUS: CONTE, 'IN QUESTI MESI AUMENTATO PERSONALE SANITARIO E POSTI TERAPIA INTENSIVA'

"La strategia attuale non puo' essere la stessa attuata in primavera. All'inizio della pandemia ci siamo scoperti privi di attrezzature per la terapia intensaiva e subintensiva, privi di mascherine, non eravamo in grado di fare test. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Siamo gia' pronti a distribuire alle regioni 1600 attrezzature per le terapie intensive e subintensive, siamo partiti da zero per le mascherine ma adesso ogni giorno ne produciamo 20 milioni e siamo tra i pochi paesi a distribuire ogni giorno gratuitamente a ogni studente una mascherina", ha aggiunto.

CORONAVIRUS: CONTE, 'NELLA PA TUTTE RIUNIONI A DISTANZA'

CORONAVIRUS: CONTE, 'DISTRIBUITO PIU' DI UN MILIARDO MASCHERINE, CAMICI E TUTE'