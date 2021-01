Covid: Governo pensa a nuovi parametri (più rigidi) per la zona rossa

Covid: Governo pensa a rivedere parametri incidenza casi per zona rossa

Prima l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce e ora il governo medita una nuova stretta: se l'incidenza settimanale dei casi sarà superiore a 250 ogni 100mila abitanti si passerà zona rossa. La proposta, avanzata dall'Istituto superiore di Sanita', e' stata condivisa dal Cts. Ora bisognerà trovare l'accordo con le Regioni. A inizio della prossima settimana ci potrebbe essere incontro tra il governo e le regioni in vista della scadenza del Dpcm il 15 gennaio.

Secondo quanto risulta dall'ultimo monitoraggio, con l'abbassamento dei parametri relativi all'incidenza dei casi, l'unica regione che andrebbe automaticamente in zona rossa sarebbe il Veneto, che venerdì aveva un'incidenza a sette giorni di 454,31 casi per 100mila abitanti. L'Emilia Romagna però è a rischio vista che ha un'incidenza a 242,44.

In questo momento sono cinque le regioni o province autonome che superano i 200 casi ogni 100mila abitanti: oltre a Veneto ed Emilia Romagna, la provincia di Bolzano (231,36), il Friuli Venezia Giulia (205,39) e le Marche (201).

Non solo. Non c'è alcuna regione e' sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti, quella che, dice la cabina di regia del ministero della Salute, permetterebbe "il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti". L'incidenza piu' bassa si registra in Toscana, con 78,95 casi ogni 100mila abitanti.