Covid, odg maggioranza: stop coprifuoco e Green pass subito

Accelerare sul green pass, superare "progressivamente" il coprifuoco, riaprire - "con adeguati protocolli di sicurezza" - gli impianti sportivi al pubblico, i centri commerciali nel fine settimana e i luoghi della cultura come biblioteche, teatri, cinema e musei. Sono alcune delle richieste al governo contenute in un ordine del giorno che la maggioranza sta per presentare in Senato, in sostituzione delle mozioni depositate nei giorni scorsi dalla Lega insieme a Forza Italia, Udc e Idea e Cambiamo, dal Partito democratico con il Movimento 5 stelle e Leu, e da Italia viva. La discussione delle mozioni "sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19" e' in programma per questo pomeriggio. Quattro i testi attualmente nel calendario dell'Aula. Quello di Fratelli d'Italia 'impegna' il governo a "rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22", a "chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione anche all'aperto si impone solo quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro", a "rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata" e a "rendere immediate le riaperture di tutte le attivita' commerciali, degli impianti sportivi, delle attivita' di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura nel rispetto dei protocolli di sicurezza".

Simili le richieste contenute nelle mozioni presentate dalle tre 'anime' della maggioranza: il 'centrodestra di governo', Italia viva e Pd-M5s-Leu. Mozioni che, come detto, confluiranno in un ordine del giorno unitario. "Verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale effettuata da parte della cabina di regia del Ministero della Salute, in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale", si legge nel documento, si impegna il governo "a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del Green Pass anche in relazione all'obiettivo fondamentale del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese; a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco; a proseguire con le riaperture delle attivita' piu' colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attivita' di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici settore delle cerimonie ed eventi