Elezioni Veneto, sviene in diretta il candidato Lorenzoni. E Boccia... VIDEO

E' in netto miglioramento il candidato governatore del Veneto del centrosinistra Arturo Lorenzoni (colpito prima da Covid e poi da malore in diretta Facebook alla presenza del ministero Francesco Boccia, che prosegue nel suo discorso senza accorgersi di quanto accaduto). Intanto continua a far parlare di se' la manifestazione no vax/no mask che si e' tenuta domenica in Prato della Valle dove circa trecento persone hanno sostenuto il candidato di Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verita') Paolo Girotto. Non solo per la presenza, appunto, di circa 300 persone radunate senza mascherina e in piena violazione di qualsiasi norma per il distanziamento sociale ma anche perche' c'e' gia' chi (come il candidato consigliere del centrosinistra Marco Carrai) minaccia di denunciare organizzatori e partecipanti. Il tutto senza dimenticare che gli organizzatori hanno aggredito verbalmente e fisicamente i giornalisti che si trovavano li' per documentare l'evento. "Mi preoccupa la deriva negazionista e soprattutto l'irresponsabilita' che dimostrano queste persone nei confronti della salute pubblica" ha dichiarato la candidata di Italia Viva Daniela Sbrollini che ha parlato di immagini che "fanno rabbrividire".