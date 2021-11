Covid, Zangrillo: "Mi allarma molto di più il Milan della variante Omicron"

Covid, su Affaritaliani.it la risposta di Alberto Zangrillo ai catastrofisti

"Affrontare il Milan domani sera a Marassi mi allarma molto di più che affrontare la Omicron". Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, risponde così - in modo secco, diretta, chiaro e inequivocabile - alla domanda se non ritenga che ci sia troppo allarmismo sulla variante Omicron da parte di media, politici ed esperti/virologi.



Da quindici giorni Zangrillo è il nuovo presidente del Genoa calcio che domani sera, per il turno infrasettimanale di Serie A, incontra i rossoneri in casa. Una sfida molto importante per la classifica (il Grifone è terz'ultimo a 10 punti) e suggestiva, visto che il nuovo allenatore del Genoa è l'ex cannoniere milanista Andrij Ševčenko.

Che Zangrillo non sia affatto preoccupato dalla variante Omicron del Covid lo si era capito dal tweet dell'altro giorno: "Grazie alla variante Omicron, l'irresponsabile e disgustoso dibattito mediatico tra esperti del nulla ci rovinerà quest'ultimo scorcio di 2021". Tweet che Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, intervistata da Affaritaliani.it, ha dichiarato di condividere pienamente.