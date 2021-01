Crimi: "Piena fiducia in Conte. Il governo deve andare avanti"

"Il governo e la maggioranza in questi giorni e ore stanno già andando avanti". Con queste parole il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi risponde alla domanda di Affaritaliani.it se davvero si stiano creando le condizioni per andare avanti con questa maggioranza? "Il Pnnr, la lotta al Covid e le vaccinazioni sono le questioni sulle quali siamo maggiormente concentrati e stiamo lavorando. Posso ribadire che da parte mia e del Movimento 5 Stelle la volontà di confronto e di arrivare a soluzioni c'è, abbiamo piena fiducia nel presidente Conte e riteniamo che in questa fase così difficile l'esecutivo debba soltanto andare avanti e dare risposte concrete agli italiani. Servono unità e spirito di collaborazione, presupposti necessari all'azione comune. Ciascuna forza politica ha le sue idee e proposte ma resto convinto che alle volte, se vogliamo tutti fare un passo in avanti, ciascuno debba essere disponibile a farne mezzo indietro. Questo atteggiamento non esprime debolezza, ma la forza di saper guardare oltre il contingente: ad obiettivi alti e al futuro del Paese", conclude Crimi.